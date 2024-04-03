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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
ДБР викрило багатомільйонну схему поборів з експортерів «зернового коридору»
23:15 02.04.2024 |
Державне бюро розслідувань викрило посадовців управлінь Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували багатомільйонну схему вимагання грошей з експортерів сільськогосподарської продукції.
Про це повідомляє ДБР, передає Укрінформ.
Фігуранти вимагали хабарі за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи.
Фактично посадовці створили організовану злочинну групу зі чітким розподілом ролей та обов'язків. До її складу входили понад 11 людей, серед них керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Також до її складу входили двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області і двоє із Запорізької області, цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників.
За попередніми оцінками, шахраї отримували від незаконної діяльності щомісячно понад 160 тис. доларів США.
У різних регіонах України пройшли 60 обшуків під час яких вилучили понад 100 тис. доларів США та 500 тис. грн від незаконної діяльності, вісім автомобілів еліт-класу, записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми, а також чорнові записи та комп'ютерну техніку на якій виготовлялись вилучені документи; інші предмети та речі, які будуть доказами під час досудового розслідування.
Затримані п'ятеро учасників злочинної групи. Їм повідомили про підозри в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям, причетним до оборудки.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили підприємця та ексдиректора держпідприємства Міністерства оборони на хабарі у розмірі 600 тисяч доларів.
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