Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

Президент України підписав Указ №139/2024, який врегульовує питання конкурсного добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, Зеленський постановив:

* затвердити положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України;

* утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, та затвердити її персональний склад;

* конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає президент.

Водночас згідно з указом, такими, що втратили чинність, визнано:

* Указ президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України";

* Указ президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

Даний указ президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто від 29 лютого.