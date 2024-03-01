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Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
Президент України підписав Указ №139/2024, який врегульовує питання конкурсного добору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, Зеленський постановив:
* затвердити положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України;
* утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, та затвердити її персональний склад;
* конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає президент.
Водночас згідно з указом, такими, що втратили чинність, визнано:
* Указ президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України";
* Указ президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України".
Даний указ президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто від 29 лютого.
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