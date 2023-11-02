Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування

Більшість українців почала вважати припустимою критику влади в умовах воєнного часу, тоді як на початку повномасштабного вторгнення РФ ситуація була іншою, зазначено в результатах опитування, проведеного з 30 вересня до 13 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема у травні 2022 року 68% українців вважали, що всі суперечки має бути відкладено, а наполягали на допустимості критики лише 26%. Нині, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі помилкові рішення влади, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок лише 25%.

У всіх макрорегіонах ситуація ідентична, крім сходу країни, де трохи менше респондентів (62%) говорять про доречність і трохи більше (31%) - про недоречність критики влади.

"Справді, в Україні наростає критика дій центральної влади (наразі переважно у форматі критики парламенту та уряду за збереження високої підтримки та довіри президенту) зі значно вираженим бажанням "змін". Вочевидь, найбільшим чинником таких змін настроїв, коли 70% уже вважають доцільною критику, є корупція, й українці не хочуть замовчувати її. Водночас, як ми показували раніше, 59% все-таки бачать позитивні зрушення в боротьбі з корупцією", - зазначає виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

При цьому він зазначає, що серед українців високий запит на єдність, і вони, як і раніше, проти чвар і конфліктів, а також не виступають за негайні зміни шляхом виборів: за останніми даними КМІС, 81% громадян проти їх проведення.

"Пріоритетом залишається перемога. Відповідно, це питання більшою мірою відображає доцільність саме конструктивної критики можливих помилкових дій влади. Українці хочуть конструктивних пропозицій, які виправляли б наявні недоліки і які наближали б Україну до Перемоги", - наголосив Грушецький.

Під час опитування методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) було опитано 2 007 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і дизайн-ефектом 1,1) не перевищувала 2,4% для показників біля 50% і 1,1% для показників біля 5%, але в умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення.