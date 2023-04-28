Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 08:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
07:59 28.04.2023 |
ЗС України вранці в п'ятницю збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.
"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - написав він у телеграм-каналі.
Залужний зазначив, що цілі знищено в зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" і повітряного командування "Південь".
Над Києвом вночі збито одинадцять ракет і два БПЛА - КМВА
У ніч на п'ятницю над Києвом було збито 11 ворожих ракет і 2 БПЛА, в Оболонському районі перебито електромережі, пошкоджено дорожнє покриття, повідомили в КМВА.
"За уточненою інформацією, обстріл було здійснено з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім ракет, було збито ще 2 БПЛА (тип дронів встановлюється)", - йдеться в повідомленні КМВА на телеграм-каналі в п'ятницю вранці.
В адміністрації уточнили, що, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж і пошкоджено дорожнє покриття.
"Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів або інфраструктури не зафіксовано", - наголосили в КМВА.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
|ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
|НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося
|Столтенберг: Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Мир за рахунок територіальних компромісів неможливий - Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном
|Турецьке мито на зерно у 130% майже не зачепить український експорт – Мінагро
|Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ
|Китай докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, - Сі Цзіньпін
|Зеленський провів телефонні переговори з Сі
|У США представлено проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією - Маркарова
Бізнес
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск
|Porsche Cayenne отримав оновлений салон та більше потужності
|Тисяча доларів за «галочку». Twitter запустив послугу для бізнеса та організацій
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів