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Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії
Єдиною причиною вилучення в листопаді 2022 року в держвласність кількох підприємств у рамках закону про воєнний стан була загроза національній безпеці, зокрема у випадку з "Укрнафтою": відмова постачати нафтопродукти українській армії, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.
"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан до окремих компаній, - величезний ризик для національної безпеки", - сказав він у Давосі в середу, відповідаючи на запитання у дискусії в "Українському домі", організаторами якої стали Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.
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"К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", - начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Шурма пояснив, що у випадку з вилученням у держвласність нафтової компанії вона відмовила в постачанні нафтопродуктів українській армії, у випадку моторобудівної компанії ("Мотор Січ" - ІФ-У) - ця компанія постачала двигуни російській компанії.
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"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", - начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Заступник голови ОП додав, що у випадку вантажівок ("АвтоКрАЗ" - ІФ-У) - власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія - це 40 тис. вантажівок.
"Усе абсолютно прозоро, і не треба спекулювати на законі про воєнний стан: він застосовуватиметься лише у випадках ризику для національної безпеки. І застосовуватиметься негайно", - наголосив Шурма.
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22.11.22 Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»
Коломойський через суд зможе вимагати виплату упущеної за час відчуження вигоди. Якщо ж влада вирішить компенсувати вартість акцій, олігарх зможе отримати сотні мільйонів доларів за зруйновані російськими ракетами активи.
Як повідомлялося, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), а також "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатору". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
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11.11.22 Конфіскація «Укрнафти» та «Укртатнафти». Чи почалася війна між Зеленським та Коломойським
Цілком ймовірно, що жодного публічного загострення відносин не буде, принаймні до закінчення війни з Росією. А потім - потім може змінитися дуже багато. І хто гратиме за кого і проти кого - передбачати зараз надто рано.
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|Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії
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