Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії

Єдиною причиною вилучення в листопаді 2022 року в держвласність кількох підприємств у рамках закону про воєнний стан була загроза національній безпеці, зокрема у випадку з "Укрнафтою": відмова постачати нафтопродукти українській армії, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан до окремих компаній, - величезний ризик для національної безпеки", - сказав він у Давосі в середу, відповідаючи на запитання у дискусії в "Українському домі", організаторами якої стали Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

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"К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", - начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.



Шурма пояснив, що у випадку з вилученням у держвласність нафтової компанії вона відмовила в постачанні нафтопродуктів українській армії, у випадку моторобудівної компанії ("Мотор Січ" - ІФ-У) - ця компанія постачала двигуни російській компанії.

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"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", - начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.



Заступник голови ОП додав, що у випадку вантажівок ("АвтоКрАЗ" - ІФ-У) - власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія - це 40 тис. вантажівок.

"Усе абсолютно прозоро, і не треба спекулювати на законі про воєнний стан: він застосовуватиметься лише у випадках ризику для національної безпеки. І застосовуватиметься негайно", - наголосив Шурма.

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Коломойський через суд зможе вимагати виплату упущеної за час відчуження вигоди. Якщо ж влада вирішить компенсувати вартість акцій, олігарх зможе отримати сотні мільйонів доларів за зруйновані російськими ракетами активи.



Як повідомлялося, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), а також "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатору". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

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