Конфіскація «Укрнафти» та «Укртатнафти». Чи почалася війна між Зеленським та Коломойським

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Коли йдеться про відносини між Володимиром Зеленським та Ігорем Коломойським, поспішні висновки особливо недоречні. Цих двох людей пов'язує дуже багато, тому важко повірити в те, що їхні стосунки можуть вмить зіпсуватися.

Не дивно, що новину про конфіскацію державою двох головних активів, контрольованих Коломойським та його партнерами по групі "Приват", спочатку зустріли скептично. Та й офіційна інформація була занадто обмеженою й залишала простір для фантазій.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що на виконання рішення засідання Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ у зв'язку з військовою необхідністю 6 листопада відбулося примусове відчуження у власність держави акцій п'яти стратегічно важливих підприємств, у т.ч. ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". "Вилучені акції набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. Після завершення військового стану, згідно з вимогами закону, зазначені акції будуть або повернені власникам, або відшкодовано їхню вартість ", - ось і все, що вважала за потрібне пояснити НКЦПФР.

Договірняк?

Коментатори у соцмережах змагалися у гіпотезах. Висловлювалась і така думка, що конфіскація "Укрнафти" та "Укртатнафти" може бути двічі вигідна Коломойському. По-перше, він може отримати відшкодування вартості акцій за завищеною ціною без необхідності вкладатися у відновлення Кременчуцького НПЗ, зруйнованого російськими ракетними обстрілами. По-друге, ще однією втіхою для нього може бути те, що його не включать до реєстру олігархів. Один із критеріїв для статусу олігарха - бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, тобто має частку на ринку понад 35%. Частка "Укрнафти" у загальному видобутку нафти та газового конденсату в Україні за результатами 2021 р. становила 62,7%. А Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" у 2021 р. довів свою частку на українському ринку бензинів до 40%.

Обговорювався й інший варіант - що після закінчення війни обидві компанії будуть повернуті Коломойському разом із тими інвестиціями, які вкладе в них держава. Тобто це такий хитрий спосіб фінансування нафтобізнесу групи "Приват" з держбюджету.

Проте розвиток подій показав, що жодними таємними домовленостями тут і не пахне. 10 листопада "Укрнафта" звернулася до Зеленського з проханням "втрутитися в ситуацію, припинити беззаконня, яке чиниться в тилу під час війни". Вона повідомила, що її діяльність вже третю добу заблоковано працівниками БЕБ та СБУ без пред'явлення рішення суду, а в її адміністративному офісі проводиться обшук.

"Третю добу озброєні особи знаходяться в офісі ПАТ "Укрнафта", не допускають до робочих місць працівників, блокують всю оперативну діяльність товариства, перешкоджають виконанню звичайних операційних процесів з видобутку та переробки. Третю добу заблоковано всі банківські рахунки ПАТ "Укрнафта", діяльність товариства фактично зупинено", - поскаржилася компанія.

Якби це був договірняк, то передача управління компанією новому голові правління ПАТ "Укрнафта" Сергію Корецькому, призначеному 10 листопада, відбулася б тихо та мирно. Натомість офіс компанії було заблоковано СБУ. Сама СБУ повідомила, що її співробітники "здійснюють превентивні заходи, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу у державну власність у робочому стані".

Ще серйознішою обставиною є те, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу. Це точно не вписується в жодні договірняки. СБУ оголосила, що готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів). За повідомленням Бюро економічної безпеки України, досудове розслідування щодо цього кримінального провадження здійснюється детективами БЕБ при процесуальному керівництві Офісу генпрокурора та у співпраці з СБУ.

"Співробітники БЕБ та СБУ перевіряють інформацію про ухилення від сплати податків керівництвом одного з найбільших нафтопереробних заводів України. У протиправній схемі ухилення також задіяно групу підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали. Їхнім власником є один із найбагатших олігархів України", - повідомило БЕБ. Неважко розшифрувати, що тут можуть матися на увазі НПЗ "Укртатнафти", заправки "Укрнафти" та Коломойський.

Слідством встановлено, що протягом 2019-2022 років посадові особи кількох підприємств, ймовірно, занизили податкові зобов'язання щодо акцизного податку. Зокрема, приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від сплати податків може становити понад 700 млн грн. "В офісних приміщеннях та на нафтопереробному заводі проводяться санкціоновані обшуки з метою отримання документальної доказової бази та запобігання знищенню предметів та документів, що підтверджують ухилення від сплати податків", - йдеться у повідомленні.

Але це ще не всі неприємності для Коломойського. Іншим приводом для обшуків стала інформація про можливі порушення, скоєні з метою збільшення прибутку під час виготовлення пального. "Детективи здійснюють забір зразків палива для відповідної експертизи. Виявлені та вилучені документи, предмети та речі, що підтверджують протиправну діяльність згаданих підприємств, будуть визнані речовими доказами", - припускає БЕБ.

Для суспільства це навіть сильніша інформаційна бомба, ніж повідомлення про "лише" ухилення від податків. Бо йдеться про бодяжіння палива, яке, зокрема, постачалося на потреби армії під час повномасштабної війни. Підкреслимо, що ця історія матиме продовження - зараз лише взято паливо на експертизу, а результати експертизи з'являться у слідства пізніше.

Війна?

11 листопада "Укрнафта" повідомила, що її новий директор Сергій Корецький розпочав виконання обов'язків. За його словами, основне завдання - забезпечити безперебійну роботу підприємства в умовах військового стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів та фіскальну дисципліну. Водночас правоохоронці завершили слідчі дії в центральному офісі компанії. Роботу підприємства відновлено.

Отже, у Коломойського забрали нафтобізнес разом із заправками. Зрозуміло, що заправки тут як бонус - забирали передусім НПЗ, нафтовидобувні активи і вже видобуту нафту, що зберігається в нафтопроводах "Укртранснафти".

Завод у Кременчуці не працює після обстрілів, для його відновлення потрібні інвестиції у сотні мільйонів доларів. Але він об'єктивно потрібний країні, особливо під час великої війни. І держава має набагато більше можливостей зараз, під час війни, знайти (тобто зайняти на Заході) гроші для ремонту НПЗ, ніж приватні власники.

Без цього втрачає сенс робота "Укрнафти", яка добувала нафту виключно для потреб Кременчуцького НПЗ. Наразі компанія продовжує видобуток, але ця нафта нікуди не поставляється, а відвантажується у трубопроводи державного оператора "Укртранснафта" і там зберігається в очікуванні споживача.

Тому державне втручання, мабуть, було необхідним. "Такі стратегічні підприємства мають працювати на перемогу України", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ймовірно, "Укрнафту" та "Укртатнафту" відібрали у Коломойського назавжди. Аргументом на користь цієї версії може бути той факт, що обидві компанії очолив Сергій Корецький. "Це безпрецедентна подія! Схоже, маємо початок створення державної вертикально-інтегрованої нафтової компанії", - припускає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Про Корецького відомо, що наприкінці 1990-х він прийшов у групу "Континіум", 2013-го очолив мережу заправок WOG, а в жовтні 2018-го звільнився і почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

"Саме за Корецького WOG почав якісне зростання, - зазначає Куюн. - А загалом цікава річ. Вся трійка топів WOG того періоду разом із Корецьким сьогодні працює на високих державних посадах або в держкомпаніях. Денис Кудін, який відповідав у WOG за непаливну торгівлю та розвиток, зараз заступник міністра економіки. Влад Войтенко - головний трейдер WOG - перший заступник гендиректора в "Укртранснафті". У цих двох виходить непогано, сподіваюся, їхній колишній шеф теж не підведе".

Припустимо найкращий, з погляду інтересів держави, розвиток подій. Кременчуцький НПЗ, як це пообіцяв Шмигаль, відновить роботу, а вироблене ним із нафти "Укрнафти" паливо забезпечить потреби армії та держави. Але що буде з цією вертикально-інтегрованою компанією після війни? Навряд чи держава просто так віддасть її групі "Приват". Швидше можна очікувати, що її буде виставлено на відкритий конкурс, а Коломойському будуть виплачені відступні.

Зі свого боку, Коломойський навряд чи радий усім цим подіям. Але це не означає, що він прямо зараз почне робити якісь дії проти Зеленського. Стримуючим чинником є питання компенсації після війни. Навіть якщо конфіскація двох компаній стала для Коломойського повною несподіванкою, у нього, напевно, буде можливість обговорити з представниками команди Зеленського її розмір та термін виплати.

Закон говорить, що компенсація за примусово відчужене майно за умов правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом наступних п'яти бюджетних періодів за рахунок коштів державного бюджету. Тож простір для домовленостей є. До того ж, ще одним предметом для торгу може бути доля кримінальних проваджень, які відкрило БЕБ.

У будь-якому разі Коломойський зараз у стратегічно поганій позиції, щоб розпочинати якусь кампанію проти Зеленського. Він навіть "1+1" нацькувати не може, бо триває єдиний телемарафон, а спроби вести пропаганду проти влади загрожують викиданням з телеефіру.

Тому цілком ймовірно, що жодного публічного загострення відносин не буде, принаймні до закінчення війни з Росією. А потім - потім може змінитися дуже багато. І хто гратиме за кого і проти кого - передбачати зараз надто рано.