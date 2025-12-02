Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада

09:27 02.12.2025 |

Новини IT

Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопадаПлатформа AnTuTu опублікувала листопадовий топ найпродуктивніших флагманських смартфонів, з яких можна дізнатися не тільки про лідерів, але й про те, що чипи MediaTek посунули гаджети на Snapdragon.


Що відомо

Згідно з AnTuTu лідером листопада став фотофлагман Red Magic 11 Pro+, який був також лідером жовтня. Цього разу він набрав понад 4 млн 105 тис. балів, значно випередивши найближчих конкурентів.

Друге і третє місця зайняли два Android-флагмани на новітньому процесорі MediaTek Dimensity 9500 - Oppo Find X9 Pro і Vivo X300 Pro. Ця подія примітна тим, що раніше смартфони з чипами тайванського виробника зовсім не потрапляли в десятку лідерів, але цього разу їх відразу три: крім зазначених вище на дев'ятому місці розташувався Oppo Find X9.

Дивно, але жодна модель Xiaomi не потрапила в рейтинг найпотужніших смартфонів листопада, хоча у неї їх три на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Топ-10 найпродуктивніших смартфонів листопада виглядає так:

  1. Red Magic 11 Pro+
  2. OPPO Find X9 Pro
  3. vivo X300 Pro
  4. iQOO 15
  5. Honor Magic6 Pro
  6. realme GT8 Pro
  7. Honor Magic8
  8. OnePlus 15
  9. OPPO Find X9
  10. REDMI K90 Pro Max
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0124  0,07 0,17 42,5683  0,05 0,13
EUR 48,8797  0,18 0,37 49,5279  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,04 0,08 42,3350  0,03 0,08
EUR 49,1540  0,11 0,23 49,1720  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес