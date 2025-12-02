Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада
09:27 02.12.2025 |
Платформа AnTuTu опублікувала листопадовий топ найпродуктивніших флагманських смартфонів, з яких можна дізнатися не тільки про лідерів, але й про те, що чипи MediaTek посунули гаджети на Snapdragon.
Що відомо
Згідно з AnTuTu лідером листопада став фотофлагман Red Magic 11 Pro+, який був також лідером жовтня. Цього разу він набрав понад 4 млн 105 тис. балів, значно випередивши найближчих конкурентів.
Друге і третє місця зайняли два Android-флагмани на новітньому процесорі MediaTek Dimensity 9500 - Oppo Find X9 Pro і Vivo X300 Pro. Ця подія примітна тим, що раніше смартфони з чипами тайванського виробника зовсім не потрапляли в десятку лідерів, але цього разу їх відразу три: крім зазначених вище на дев'ятому місці розташувався Oppo Find X9.
Дивно, але жодна модель Xiaomi не потрапила в рейтинг найпотужніших смартфонів листопада, хоча у неї їх три на Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Топ-10 найпродуктивніших смартфонів листопада виглядає так:
- Red Magic 11 Pro+
- OPPO Find X9 Pro
- vivo X300 Pro
- iQOO 15
- Honor Magic6 Pro
- realme GT8 Pro
- Honor Magic8
- OnePlus 15
- OPPO Find X9
- REDMI K90 Pro Max
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон
|Електромобілі пройшли незалежне випробування на електромагнітне випромінювання в салоні та поруч із зарядним портом
|Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада
|Рахункова палата повідомила, які сфери перевірятиме наступного року
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
Бізнес
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників