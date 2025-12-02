Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада

Платформа AnTuTu опублікувала листопадовий топ найпродуктивніших флагманських смартфонів, з яких можна дізнатися не тільки про лідерів, але й про те, що чипи MediaTek посунули гаджети на Snapdragon.

Що відомо

Згідно з AnTuTu лідером листопада став фотофлагман Red Magic 11 Pro+, який був також лідером жовтня. Цього разу він набрав понад 4 млн 105 тис. балів, значно випередивши найближчих конкурентів.

Друге і третє місця зайняли два Android-флагмани на новітньому процесорі MediaTek Dimensity 9500 - Oppo Find X9 Pro і Vivo X300 Pro. Ця подія примітна тим, що раніше смартфони з чипами тайванського виробника зовсім не потрапляли в десятку лідерів, але цього разу їх відразу три: крім зазначених вище на дев'ятому місці розташувався Oppo Find X9.

Дивно, але жодна модель Xiaomi не потрапила в рейтинг найпотужніших смартфонів листопада, хоча у неї їх три на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Топ-10 найпродуктивніших смартфонів листопада виглядає так: