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Оккупанты разрушили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод
09:06 03.04.2022 |
Российские оккупанты атаковали Кременчуг, в частности массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", - сообщил Лунин.
Пострадали несколько человек, получивших ожоги, но их жизни ничего не угрожает, добавил глава ОВА. Отмечается, что экологической катастрофы нет, и ГСЧС контролирует ситуацию.
Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине - война, ситуация очень сложная, но полностью контролируемая", - подчеркнул он.
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