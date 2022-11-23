Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»

Олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їх бізнес-партнери з групи "Приват" зможуть після завершення війни вимагати від держави компенсацію за відчужені акції "Укртатнафти" та "Укрнафти" у розмірі щонайменше $364 мільйонів (13,3 млрд грн за поточним курсом).

Про це йдеться у розслідуванні Цензор.НЕТ "Націоналізація для Коломойського".





За законом "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", повернення відчужених акцій або компенсація за них має відбутися через рік після завершення воєнного стану або ж через пʼять років, якщо війна триматиме.

Автори розслідування вказують, що ця норма закону ставить Коломойського та партнерів у вигідне становище. Якщо держава поверне Коломойському та партнерам акції підприємств, які вона змушена була утримувати під час війни, олігарх через суд зможе вимагати виплату упущеної за час відчуження вигоди. Якщо ж влада вирішить компенсувати вартість акцій, вони зможуть отримати сотні мільйонів доларів за зруйновані російськими ракетами активи.

До війни частка "Привату" в "Укрнафті" оцінювалась у $600 млн, а в "Укртатнафті" - у $270 млн. За оцінками Forbes, під час війни вартість частки групи "Приват" в "Укрнафті" зменшилась до $314 млн, а в "Укртатнафті" - до $50 млн.

Після 24 лютого Росія сукупно випустила по Кременчуцькому НПЗ "Укртатнафти" більше 30 крилатих ракет. Наразі відновити роботу заводу без сотень мільйонів доларів інвестицій неможливо. Відповідно "Укрнафта", яка видобувала нафту виключно для потреб Кременчуцького НПЗ, втратила ринок збуту.

Водночас якщо Офісу президента потрібно було взяти під контроль лише "Укрнафту", то для цього достатньо було просто змінити правління найбільшої нафтовидобувної компанії, адже державі в особі НАК "Нафтогаз України" належить у ній контрольний пакет ( 50% плюс 1 акція). Тобто більшість для прийняття рішень. Натомість компанію було передано в управління Міноборони на час воєнного стану з можливістю компенсації міноритарним власникам.

Як повідомлялося, у середині вересня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі в рамках провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 мільярдів гривень у 2015 році. Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Коломойський наразі не має статусу підозрюваного у цій справі, проте, як і його партнер Боголюбов, кілька разів приїздив у НАБУ на допит.

Крім того, державний "Приватбанк" вимагає від Коломойського та Боголюбова компенсувати завдані збитки та відсотки у Високому суді Лондона, наразі олігархам вдалося відкласти розгляд справи, посилаючись на війну.