Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ.
"Із 1 січня у нас починає діяти програма компенсації ставок по страхових ризиках для всієї країни і окрема програма для прифронтових регіонів через Експортно-кредитне агентство. На неї загалом виділено 1 млрд грн в бюджеті. Якщо вона буде успішною, ми будемо дивитися, як її розширити", - розповів Соболев.
За його словами, програма буде діяти для підприємств, розташованих на території до 50 км від лінії фронту. Бізнес на територіях підвищеного ризику зможе отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно за пільговою ставкою 0,5%.
Як зауважив міністр, якщо на програму буде активний попит і виділені кошти будуть вибрані протягом кількох місяців, уряд готовий шукати додаткове фінансування.
"Як показує практика, коли ми запускаємо якусь програму з підтримки, зазвичай вибірка коштів є меншою, ніж ми готові надати. Так було, скажімо, з індустріальними парками. Але якщо бізнес повірить у програму, ми готові її розширювати.
Можна буде знайти кошти всередині Мінекономіки по різних програмах. Звернемося до парламенту, коли переглядатимемо бюджет. Ну і є ще такий механізм, як резервний фонд", - додав міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу
|Українці знову збільшують вкладення в гривневі депозити та облігації: Нацбанк пояснив причини.
|Надходження податків до держбюджету перевищили план
|Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев
|Заявки на "тисячу Зеленського" подали 14 мільйонів українців
|Уряд схвалив законопроєкт про норми ЄС для «зеленої» енергетики
|Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.