У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу

18:07 01.12.2025 |

Економіка, Бізнес

У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає Укрінформ.

"Із 1 січня у нас починає діяти програма компенсації ставок по страхових ризиках для всієї країни і окрема програма для прифронтових регіонів через Експортно-кредитне агентство. На неї загалом виділено 1 млрд грн в бюджеті. Якщо вона буде успішною, ми будемо дивитися, як її розширити", - розповів Соболев.

За його словами, програма буде діяти для підприємств, розташованих на території до 50 км від лінії фронту. Бізнес на територіях підвищеного ризику зможе отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно за пільговою ставкою 0,5%.

Як зауважив міністр, якщо на програму буде активний попит і виділені кошти будуть вибрані протягом кількох місяців, уряд готовий шукати додаткове фінансування.

"Як показує практика, коли ми запускаємо якусь програму з підтримки, зазвичай вибірка коштів є меншою, ніж ми готові надати. Так було, скажімо, з індустріальними парками. Але якщо бізнес повірить у програму, ми готові її розширювати.

Можна буде знайти кошти всередині Мінекономіки по різних програмах. Звернемося до парламенту, коли переглядатимемо бюджет. Ну і є ще такий механізм, як резервний фонд", - додав міністр.

За матеріалами: Економічна правда
 

