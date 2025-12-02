Фінансові новини
- 02.12.25
- 20:13
- RSS
- мапа сайту
Рахункова палата повідомила, які сфери перевірятиме наступного року
Наступного року Рахункова палата планує завершити 52 контрольних заходи та розпочати 14 аудитів, завершення яких заплановано вже на 2027 рік. Переважно вони стосуються сфери оборони, відновлення, соцзахисту та держуправління.
Про це інформує Рахункова палата, яка затвердила план роботи на 2026 рік.
"Річний план роботи, зокрема, включає 52 контрольних заходи, які планується завершити у 2026 році, та ще 14 аудитів, які будуть розпочаті у 2026 і завершення яких заплановано на 2027 рік. Переважно ці аудити стосуються сфери оборони, відновлення, соціального захисту та державного управління".
Зокрема, у сфері оборони планується провести шість аудитів, серед них: фінансовий аудит Сил територіальної оборони Збройних Сил України, аудит відповідності щодо грошового забезпечення військовослужбовців, закупівель безпілотних систем, закупівель та розвитку озброєння і військової техніки.
У сфері відбудови буде здійснено аудит процесу відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації та аудит процесу компенсацій за знищене та пошкоджене війною житло.
У соціальній сфері заплановано, серед іншого, проведення аудитів відповідності щодо підтримки та реінтеграції ветеранів до мирного життя, забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями, аудит на тему "Шкільний автобус - безпечний шлях до знань".
Також заплановано аудит відповідності використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, аудит виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України, аудит щодо накопичення нерозглянутих справ у судах та інші.
В частині реалізації оновлених повноважень інституції щодо аудиту місцевих бюджетів заплановано аналіз виконання основних показників місцевих бюджетів за 2025 рік та фінансовий аудит бюджету Бучанської міської територіальної громади за 2025 рік.
