Електромобілі пройшли незалежне випробування на електромагнітне випромінювання в салоні та поруч із зарядним портом
14:24 02.12.2025 |
Нове дослідження принесло обнадійливі новини для всіх, хто коли-небудь замислювався про можливу шкоду для здоров'я від тривалого перебування прямо над величезною батареєю.
Що відомо
Німецький автоклуб ADAC детально вивчив електромагнітні поля в електромобілях і з'ясував, що водії та пасажири зазнають дуже низьких рівнів випромінювання.
Результати показують, що електромобілі не небезпечніші за будь-який інший сучасний автомобіль, а в деяких випадках продукують навіть менше електромагнітної активності або «електросмогу», ніж машини з двигунами внутрішнього згоряння.
Дослідження замовило Федеральне управління з радіаційного захисту Німеччини. Протестували 11 електромобілів разом із парою гібридів та однією бензиновою моделлю.
Інженери ADAC розмістили 10 датчиків у манекені та переміщали його щонайменше у двох позиціях, поки автомобілі їхали та заряджалися. Вони хотіли дізнатися, наскільки сильними стають магнітні поля в реальних умовах і чи наближається якесь із них до порогів, які вчені вважають ризикованими.
Під час дорожніх тестів команда помітила декілька короткочасних сплесків напруженості магнітного поля при різкому прискоренні та гальмуванні або під час увімкнення електричних компонентів. Ці піки, втім, не є чимось незвичайним в автомобілі, що покладається на високовольтні схеми та електромотори.
За даними ADAC, електричні поля та щільності струму, які реально могли б виникнути в людському тілі за таких умов, залишились значно нижче рекомендованих меж. Іншими словами, всередині салону не відбувається нічого, що могло б потурбувати клітини, нерви або кардіостимулятор.
Одна несподівана знахідка стосується функції, яку багато хто використовує не замислюючись. Підігрів сидінь створює одні з найсильніших електромагнітних показань, причому це справедливо не тільки для електромобілів, а й для гібридів, а також для єдиної моделі з ДВС у дослідженні.
Зарядка теж не дала великої різниці. Зарядка змінним струмом створювала сильніші збурення біля роз'єму в момент початку сесії, але ці рівні також вкладались у всі норми. Попри велику потужність, швидка зарядка постійним струмом супроводжувалася меншими збуреннями електромагнітного поля, ніж повільна зарядка змінним.
