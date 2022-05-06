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Кременчугский НПЗ не заработает до конца года, – Лунин
15:51 06.05.2022 |
Кременчугский НПЗ не сможет возобновить работу как минимум до конца года.
Об этом заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, пишут "Всеукраинские вести".
"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", - сказал Лунин.
Остается разрушенной и Кременчугская ТЭЦ. Расходы на ее восстановление, по предварительным оценкам, составят от 500 млн до 800 млн гривен, но финальные подсчеты еще не обнародованы.
"Мы об этом сообщили Офис президента и Кабмин. Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн гривен, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор. Все вместе мы ТЭЦ должны возродить", - считает Лунин.
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