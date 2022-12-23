ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»

Європейська комісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону №7662 про Конституційний суд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Суспільному заявила речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

"Ми беремо до уваги ухвалення 13 грудня закону № 7662 щодо добору кандидатів на посаду судді КСУ, включаючи склад та правила прийняття рішень у Консультативній групі експертів (КГЕ)", - сказала Пізонеро.

За її словами, ЄК, зокрема, очікує, що кількість членів КГЕ збільшать до семи.

"Єврокомісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії, опубліковані після ухвалення закону 19 грудня, включаючи збільшення кількості членів КГЕ до семи. Додатковий член має бути за міжнародною квотою для запобігання патовій ситуації у прийнятті рішень", - сказала речниця.

Реформа КСУ є одним із семи пунктів, які Україна має виконати у процесі підготовки до початку переговорів про вступ до ЄС.

"Європейська комісія буде уважно стежити за цим процесом. Прогрес у судовій реформі залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України", - сказала речниця ЄК.

Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду", попри те, що цю редакцію критикували громадські експерти і вона суперечить оновленому висновку Венеційської комісії.

13 грудня парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", але без правки про кількість членів ДГЕ, спрямованої на ефективність незалежного відбору суддів.

Раніше експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття закликали Зеленського ветувати його.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи.

Законопроєкт щодо КСУ - один з тих, від яких залежить подальший рух України до членства у ЄС.

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20.12.22 Фракція «Євросолідарності» закликає Верховну Раду врахувати зауваження Венеціанської комісії щодо формування Дорадчої групи експертів

"Проєкт змін до закону, із врахуванням позиції експертів Венеціанської комісії, "ЄС" з внесла на реєстрацію до Верховної Ради. Текст відкритий до підписання всім відповідальним депутатам ВР", - ідеться у повідомленні "Євросолідарності".

