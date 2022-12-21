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АНАЛІТИКА

Фракція «Євросолідарності» закликає Верховну Раду врахувати зауваження Венеціанської комісії щодо формування Дорадчої групи експертів

23:07 20.12.2022 |

Право, Політика

 

Фракція "Європейської солідарності" закликала Верховну Раду проявити суб'єктність та врахувати позицію Венеціанської комісії щодо ухваленого раніше і вже підписаного президентом закону про Конституційний Суд України стосовно ще одного - сьомого члена Дорадчої групи експертів, яка перевірятиме кандидатів до КСУ.

"Закликаємо ВР проявити суб'єктність і врахувати позицію Венеціанської комісії, негайно внести зміни в закон про КСУ", - йдеться у заяві фракції, розміщеній на її офіційному сайті.

"У висновку Венеціанської комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів", - повідомляють у "Євросолідарності".

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає шість членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решту призначають президент, Верховна Рада та з'їзд суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.

"Попри негативний висновок Венеціанської комісії щодо ухваленого ВР України закону про Конституційний Суд України і рекомендації змінити євроінтеграційний законопроєкт №7662, президент підписав цей закон", - наголошується в документі.

"Проєкт змін до закону, із врахуванням позиції експертів Венеціанської комісії, "ЄС" з внесла на реєстрацію до Верховної Ради. Текст відкритий до підписання всім відповідальним депутатам ВР", - ідеться у повідомленні "Євросолідарності".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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