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АНАЛИТИКА

Виктор Шишкин: Сцепившись с Тупицким и Касмининым, Зеленский помог России

13:04 12.07.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

О том, почему Владимир Зеленский стал "убийцей Конституции" и каким является рецепт честного правосудия по-украински, «ДС» рассказал экс-судья Конституционного суда, первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин.

«ДС» На торжественное заседание парламента, посвященное 25-летию Конституции Вы пришли в футболке «Зе-убийца Конституции» . Объясните, почему.

В.Ш. За Зеленским навеки останется дурная слава за то, что он совершил покушение на судебную власть, нарушив нормы Уголовного кодекса «Вмешательство в судебную власть». Это вмешательство в деятельность судебной власти, в том числе, или в том числе и нарушения еще одной статьи Уголовного кодекса «Возможность политического влияния». То есть Зеленский как минимум на 3-4 статьи Уголовного кодекса уже наговорил.

«ДС» Чем, по вашему прогнозу, закончится конфликт Зеленского и судей Тупицкого и Касминина?

В.Ш. В чем здесь проблема? В статье Конституции указано, что Конституционный суд является гарантом верховенства Конституции, а президент является гарантом соблюдения Конституции. Гарант - это сила, которая может что-то сделать, а соблюдение - это тот, кто реагирует. Президент не может отменить закон, а Конституционный суд может. Поэтому, какие бы сказки не рассказывали, Конституционный суд относительно антикоррупционного законодательства и ответственности за ложь в декларациях совершил почти верно. Я точно не вникал в каждое слово этого решения, но насчитал, что там было отменено 27 или 28 положений этого закона. Там 18-19, в крайнем случае 17 положений надо было отменять как неконституционные, а другая десятка 50 на 50. Когда депутаты левой рукой под правым коленом что-то пишут на ходу, совсем не заглядывая ни в Конституции, и выпекают вот такие закончик, а затем вдруг возникает трагедия, то не Конституционный суд виноват. КС можно ругать, критиковать, в них было много ошибок, но не в упомянутом случае. Однако, он был лишь поводом.

Вспомните, когда началась атака: где-то в октябре-ноябре прошлого года. А что было до этого? В конце сентября было проголосовано, взято за основу 11 голосами решение о толковании 13 и 14 статьи Конституции относительно земли. Если решение проголосовано 11 голосами при необходимых 10-ти, с участием 15 судей, то ясно, что в ближайшее время, в течение месяца, могло быть принято окончательное решение. После этого на Банковой поняли, что то эту одиннадцатки надо развалить. Поэтому пошла такая антиконституционный действие, как отмена указа президента о назначении: такого вообще не предусмотрено ни Основным законом, ни законом о КС.

Я думаю направить представление в СБУ, чтобы против Зеленского возбудили уголовное дело за измену Родине и попытке изменения конституционного строя. Если отменен указ о назначении Тупицкого и Касминина с 2013-го года, то после назначения они фактически незаконно занимали должности и подписали 70 решений, которые должны стать ничтожными.

Вспомним 2014 год, когда Тупицкий вместе с другими признал неконституционным «референдум» в Крыму и провозглашения его «независимости». Эти два решения становятся ничтожными, так как они подписаны Тупицкого. Я не понимаю, какой частью тела думали на Банковой, прибегая к таким действиям, потому что они заложили мину замедленного действия, помог России. Если есть претензии к Тупицкого, то открывайте уголовное дело, обвиняйте в чем, а затем освобождайте за нарушение присяги или сажайте.

«ДС» Во времена президенте зависимость КС от Банковой была крупнейшей и самой маленькой? Обоснуйте ответ.

В.Ш. Сразу вспоминается позорное дело первого состава Конституционного суда об увеличении сроков президентства Кучмы, фактически открывало ему путь к баллотирования на третий срок, как сделали в России в отношении Путина. Конечно, я не верю, что тогдашний состав Конституционного суда поступил по совести и по внутреннему каким вдохновением. Здесь явно давление на часть, которая проголосовала. Тогда они проголосовали неодноголосно, фактически на грани фола, 10-ю или 11-ю голосами.

Или давление на Конституционный суд в период каденции Ющенко, когда распускали Верховную Раду? Как раз наоборот, давление было со стороны команды Януковича, который тогда был премьер-министром и влиял на Конституционный суд был со своей стороны. А уже при президентстве Януковича давить фактически не было необходимости. Он сразу заменил под себя пятерых судей Конституционного суда. Таким образом они создали абсолютное большинство, и им не надо было совершать давление на таких, как я. Я думаю, что Янукович больше с уважением относился к Конституционного суда. Человек хотел жить «по понятиям», то есть структуру он изменил под себя, но уважал ее и судей, хотел жить по Конституции 1996 года и в ее пределах он не нарушал ничего, хотя для меня он и враг Украины, за те же Харьковские соглашения.

«ДС» Как Вы оцениваете стремительное усиление роли СНБО в украинской политике? Какие последствия в средне- и долгосрочной перспективе будет иметь принятие внесудебных решений?

В.Ш. Я думаю, что это - непродолжительное перспектива, потому что они сами по себе противоречат Конституции. В ст. 107 Основного закона написано, что СНБО - это консультативно-совещательный орган, всего-навсего. И нигде не сказано, что он принимает решение о наложении санкций. Но даже принимая какое-то решение, они его утверждать указами президента. Решение же этого органа - совещательного, консультативного плана, а не носящие характер судебного решения или судебного принуждения. С санкциями в отношении некоторых компаний, особенно Медведчука, я по сути на 100% согласен и добавил бы еще пару наших телеканалов, в частности «Интер» и «Украина», к тому перечня. Но если бы у меня была власть, я бы действовал все же в рамках закона и Конституции. Если мы в первой статье Конституции написали, что мы правовое государство, так будьте правовым государством, а не бог весть чем.

«ДС» уже который год продолжается судебная реформа, недавно Рада проголосовала за возобновление работы ВККС - и вроде с учетом пожеланий международных партнеров Украины. Есть ли рецепт честного правосудия по-украински?

В.Ш. Это сложный вопрос, безусловно. Еще в 1992 году приняли постановление Верховной Рады о концепции судебно-правовой реформы, она осуществлялась поэтапно. Наиболее активная фаза началась в 1996 году с принятием Конституции. Среди самых чувствительных проблем становления третьей власти наиболее сложной является кадровая. При этом законодательные проблемы, техническое оснащение судов, фиксация в судах по техническим процессах, другие организационные вопросы решаются максимум в пятилетний срок.

Когда мы писали в 2007 году новой редакции УПК, был подготовлен проект совместного приказа министра юстиции и министра образования об особенностях юридической подготовки, так как в основе нормального отбора кадров фактически является детский сад, школа и университет. А наших юристов готовили и готовят по-советски.

Сегодня перед тем, как направить молодежь в ряды юристов, я бы посмотрел, насколько они готовы быть юристами, принимать ответственные и мотивированные решения, а не заказные; меня больше интересует мотивация. Например, у нас был конфликт с ICU (компания-прокладка, которую организовала Валерия Гонтарева). Судья первой инстанции, вынесшей решение в нашу пользу, написала его на 20 страницах, из которых 12 были посвящены мотивации. А в апелляционном решении в пользу Гонтаревой мотивация всего на полстраницы. С заголовком «аргументы апелляционной инстанции». Я читаю, а там один абзац.

«ДС» О чем был иск?

В.Ш. Мы будто оскорбили честь и достоинство Гонтаревой и Юрия Соловьева, ее друга, который бежал из России в Британию. Возвращаясь к апелляции - разве эти судьи готовы к принятию справедливого решения? Или в мотивации? А так произошло, потому что они не могли мотивировать вопреки тому, что написал судья первой инстанции.

Я смотрел, как проходят отборы судей в Германии. Там даже разрешалось пользоваться любым законодательством, в 5 или 6 претендентов столы были завалены различными кодексами. Но вопрос был не в ссылке на какую статью, а почему ты на нее сослался, это и есть мотивация.

А мне рассказывают о всевозможных квалификационные комиссии, которые дают заключения, что претенденты на должности что-то знают. Есть много тех, кто знает, а пользуется этим вопреки тем знаниям.

«ДС» А иностранные эксперты, которых привлекают для отбора судей, а теперь и ВККС, способные помочь?

В.Ш. К сожалению, не могут. Для этого надо знать наше законодательство. Как они могут исследовать вопрос честности, объективности, вопросы справедливости с точки зрения верховенства права, приехав с США, Литвы или Польши даже. Литва нам самый большой друг, но извините, при всем том я против, чтобы у нас иностранцы этим занимались. Во-первых, это говорит о нашей неполноценности, а во-вторых, о внешнем воздействии. Я категорически против внешнего воздействия, а имеет место.
 

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