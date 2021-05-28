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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НАБУ против САП. Почему Сытник провалил дело «Роттердам+»

22:42 28.05.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Сытник намертво связал с делом «Роттердам+» свой имидж. И поэтому он будет винить в его крахе кого угодно, только не себя самого.

Между антикоррупционными органами случился новый громкий скандал. Подняли его НАБУ и ЦПК после решения прокурора САП Дениса Демкива в четвертый раз закрыть дело «Роттердам+». В ответ Демкив не стал молчать и дал большое интервью изданию "Цензор.нет", в котором поднял скандал уже вокруг самих НАБУ и ЦПК.

С точки зрения интересов рядовых украинцев и государства Украина, этот скандал важен прежде всего в институциональном плане. Семь лет назад, когда начала реализовываться идея создания НАБУ, в украинском обществе было много наивного энтузиазма. И вот нынешний скандал помогает понять, почему былые надежды не оправдались.

Недружественный тандем

Напомним, что такого обилия антикоррупционных органов, как у нас, нет ни в одной другой стране мира. И наш тандем НАБУ и САП тоже уникален. Закон «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» был принят 14 октября 2014 г. Через полгода, 16 апреля 2015 г., вышли президентские указы о создании НАБУ и о назначении директором НАБУ Артема Сытника. Далее 22 сентября 2015 г. в составе Генпрокуратуры была создана Специализированная антикоррупционная прокуратура, а 30 ноября 2015 г. на должность заместителя генпрокурора - руководителя САП был назначен Назар Холодницкий.

Процесс подбора кандидатур в руководство НАБУ и САП плотно опекался западными партнерами и украинской общественностью. Нелишне отметить, что главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов был в составе конкурсной комиссии, которая отбирала кандидатуры на должность директора НАБУ. А глава правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин был секретарем конкурсной комиссии, которая отбирала кандидатуры на должность руководителя САП. Люди, причастные к этому процессу, говорят, что «это была одна большая тусовка, в которой все рассчитывали сообща получить большой позитивный результат».

Однако в реальности все вышло не совсем так, а затем и совсем не так. Между руководителями НАБУ и САП углублялись противоречия, которые со временем проявились и в публичной плоскости. Девять месяцев назад, 21 августа 2020 г., Холодницкий ушел в отставку, однако проблемы в отношениях между двумя органами не уменьшились. Стало очевидно: причины того, что тандем оказался недружественным, лежат не в каких-то личных неприязнях, а в более глубоких и системных вещах.

Главная интрига дела "Роттердам+"

Чтобы разобраться в этих причинах, как раз прекрасно подходит дело «Роттердам+». Приведем оценку НАБУ: «Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли наивысшие должностные лица».

Действительно, это дело расследовалось более четырех лет и успело стать одним из самых громких. Можно даже сказать - визитной карточкой НАБУ. На нем многократно пиарились само НАБУ и лично Сытник, а вместе с ними - так называемый «клуб друзей Сытника», ЦПК и Шабунин. И сейчас стоит вопрос о том, каков результат всей этой более чем четырехлетней деятельности.

Суть дела в том, что 3 марта 2016 г. на заседании НКРЭКУ (Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) была принята методика определения стоимости угля для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии. Эта методика получила в СМИ название «Роттердам+», поскольку в ней учитывалась цена на энергетический уголь в портах Северо-Западной Европы Амстердам - Роттердам - Антверпен. Методика действовала временно, с мая 2016 г. по июнь 2019 г., до вступления в силу закона «О рынке электрической энергии».

Введение этой методики объяснялось необходимостью рассчитывать прогнозную оптовую цену на электроэнергию таким образом, чтобы тариф на электроэнергию, производимую ТЭС, покрывал ее себестоимость. Еще тогда в медиа и соцсетях обсуждалось, что формула «Роттердам+» выгодна Ринату Ахметову и невыгодна Игорю Коломойскому.

И вот 24 марта 2017 г. НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ в связи с формулой «Роттердам плюс», по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Два года и четыре месяца детективы НАБУ вели расследование и наконец 8 августа 2019 г. сообщили шести лицам о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.

В июне 2020 руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что у следствия отсутствует заключение экспертизы, подтверждающее нанесения ущерба от действия «Роттердам+». Срок досудебного расследования заканчивался 8 августа 2020 г. В конце августа, уже после отставки Холодницкого, прокурор САП Виталий Пономаренко закрыл дело «Роттердам+». Позже это постановление отменили. Второй раз Пономаренко закрыл уголовное производство 21 января 2021 г. После этого генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о проверке Пономаренко. В третий раз Пономаренко закрыл уголовное производство 9 апреля. После этого Венедиктова уволила Пономаренко и назначила новым старшим группы прокуроров САП по этому делу Дениса Демкива. И 20 мая уже Демкив в четвертый раз закрыл уголовное производство.

Сейчас главная интрига дела «Роттердам+» заключается в том, кто виноват в отсутствии результата. Есть две версии. Согласно одной, злобный Демкив пустил коту под хвост четыре года неутомимого труда детективов НАБУ. Согласно другой версии, Сытник пиарился на громком политическом деле четыре года и осваивал огромные суммы из госбюджета, изначально зная, что результата не будет.

Аргументы сторон

Прелесть нынешней ситуации в том, что обе стороны публично высказали свои аргументы. И мы теперь можем сравнить, чья версия более правдоподобна.

О том, что Демкив собирается закрыть дело «Роттердам+», Шабунин сообщил в соцсетях 20 мая в 17:12. На следующий день НАБУ заявило: «Решение нового старшего группы прокуроров Дениса Демкива о закрытии так называемого дела "Роттердам+" 20 мая 2021 г. вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более чем 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов». Тут же и ЦПК заявил: «Интересно, как же Демкив сумел за столь короткое время изучить 100 томов письменных материалов, 350 Гб видеозаписей допросов. Очевидно, что это нереально».

Изюминка в том, что Демкив закрыл дело на основании того, что окончился срок досудебного расследования. «На 5 мая, день моего назначения старшим группы прокуроров, срок следствия уже составил 12 месяцев и 1 день. Соответственно 20 мая по результатам исследования вышеуказанных доказательств мной было принято решение во исполнение требований УПК о закрытии производства по шести лицам. На данный момент следствие уже длилось 12 месяцев и 2 дня при максимально возможном сроке 12 месяцев. Не предусмотрены процедуры обновления или продления максимального срока досудебного следствия. Все эти факты я расписал в своем постановлении», - рассказал Демкив в интервью "Цензор.нет".

Ввиду этих фактов складывается впечатление, что НАБУ и ЦПК специально акцентируют внимание на «100 томах и 350 Гб видео», чтобы не говорить о главном - о том, что Сытник фактически добивался от САП нарушить закон и продлить срок расследования вопреки четким нормам Уголовного процессуального кодекса. Чтобы решить судьбу дела, Демкиву совершенно не было нужды читать тома и смотреть гигабайты, ему достаточно было всего лишь подсчитать сроки.

Также Демкив опроверг утверждение НАБУ о том, что он принял решение «без консультаций с детективами». По его словам, детективам НАБУ было известно о закрытии дела. «Детективы НАБУ провели у меня много часов, где мы проговаривали все проблемные вопросы, - рассказал прокурор. - Последний раз они у меня были как раз 20 мая, три детектива были. То есть нельзя сказать, что у нас не было диалога. У нас были разные взгляды, но я с уважением отношусь к той титанической работы, которую они провели. Но и их просил бы учитывать, что решение прокурора должно быть законным».

Демкив подчеркнул, что у него было три достаточных причины для закрытия дела. По состоянию на 20 мая, во-первых, не было установлено доказательств нарушения законодательства со стороны шести лиц, которым выдвинуто подозрение; во-вторых, нет экспертиз, которые бы четко указывали на получение убытков от этого нарушения; в-третьих, «у нас больше нет сроков досудебного расследования».

Этот перечень из трех пунктов - это вообще-то прекрасный приговор работе НАБУ за четыре года по этому делу. И четырехлетнему пиару Сытника и Шабунина на формуле «Роттердам+».

Стиль Сытника

Конечно, это дело будет и далее использоваться в пиар-целях. Сытник и Шабунин, похоже, неспособны признать, что НАБУ так и не собрало достаточной доказательной базы по этому громкому делу, и от них можно ждать нагнетания истерии. Фактически они намертво связали с этим делом свой имидж. И поэтому будут винить в его крахе кого угодно, только не себя самих, не сумевших вовремя остановиться (то есть признать, что предъявлять суду нечего).

Наверное, у них есть свои поклонники, которые будут им верить в любом случае. Тем не менее, интервью Демкива добавило весомых аргументов тем, кто скептически относится к деятельности Сытника и его «клуба друзей». Все же Демкив - это не человек с улицы и не диванный эксперт, а прокурор, знающий всю эту историю изнутри.

Мы не будем пересказывать все подробности стиля работы Сытника, которые приводит Демкив, но упомянем один очень показательный момент. Речь идет о документе, сыгравшем очень важную роль, - именно на основании этого документа было объявлено подозрение шести лицам в августе 2019 г.

«Действительно, есть в материалах дела экспертиза 2019 года, сделанная Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ. И проводил ее единолично один эксперт, - рассказал Демкив. - Я бы просил внимательно вчитаться в слова, которые есть в заключении. Там действительно есть расчет, что ущерб составляет 18 млрд грн. Но в этой экспертизе есть интересная ремарка, что этот расчет (поскольку у нас не было ревизий контролирующих органов) проводился на основании справки специалиста НАБУ (детектива отдела детективов по выявлению уголовных правонарушений управления аналитики и обработки информации). Дословно это так звучит: "предоставлены результаты арифметической проверки правильности расчетов по методике, указанной в справке". То есть судебно-экономический эксперт отсылается на справку детектива НАБУ».

«То есть он фактически проверял то, правильно ли посчитали в НАБУ?» - спрашивает Татьяна Николаенко, которая вела интервью. «Да, по факту он только проверил правильность математических расчетов, которые были указаны в справке НАБУ», - подтвердил Демкив.

Еще раз: НАБУ объявило подозрение шести лицам на основе «экспертизы», которая проверила правильность арифметических расчетов в справке детектива НАБУ. Фактически это доказательство того, что Сытник хотел показать хоть какой-нибудь результат в этом деле любой ценой. Похоже, тогда было даже не важно, дойдет ли дело до суда, важно было громко прокричать: мы объявили подозрение.

А дальше пошел отсчет срока. За 12 месяцев достойных доказательств собрать не удалось. И вместо признания собственных ошибок пошло шельмование прокуроров.

В чем мотив Сытника? Наверное, не только в жажде славы, но и в том, что он начал упиваться властью. Вспомним, как три с половиной года назад достоянием СМИ стала запись закрытой встречи Сытника летом 2017-го с несколькими журналистами, где он рассказывал секретные детали и личные данные фигурантов ряда резонансных дел НАБУ. Уже тогда, всего лишь после двух лет работы директором НАБУ, Сытник чувствовал себя вершителем судеб, которому все дозволено. И он попросту заигрался в этой роли.

 

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