Люстрация и спецконфискация: Как КСУ может снова добавить проблем Зеленскому

Ігор Петренко / Depo.ua

Конституционный суд наконец заработал. Без уволенного президентом главы Александра Тупицкого, однако с целым рядом вопросов в повестке дня, решения по которым могут вызвать громкие скандалы.

После всех перипетий - блокировки работы, отстранения председателя Конституционного Суда Украины, доукомплектования состава судей и, наконец, карантина, КСУ таки возобновил работу. В проекте повестки дня Палаты суда на начавшуюся неделю - немало вопросов, которые могут вызвать значительный резонанс.

Уже сегодня должно продолжиться рассмотрение в закрытом режиме дела по внесенному в августе 2019 года конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно толкования Конституции в части освобождения от должности председателя Киевской городской госадминистрации лица, которое было избрано на должность Киевского городского главы.

Сегодня же запланировано продолжение рассмотрения дела о конституционности закона "Об очистке власти" от 16 сентября 2014 №1682. Соответствующее представление в КСУ еще в январе 2015 года внесли 47 нардепов, уполномоченными представителями которых в деле являются бывшие "регионалы" Юрий Мирошниченко и Дмитрий Шпенов, а также Василий Нимченко, которого считают соратником Виктора Медведчука.

Также во вторник судьи могут продолжить рассмотрение внесенного в августе 2020 года представления 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положениям Уголовного кодекса Украины (относительно специальной конфискации). Здесь уполномоченными являются нардепы от "ОПЗЖ" Григорий Мамка и Олег Волошин.

Люстрация: хотели как лучше ...

Закон "Об очистке власти" (люстрации) Верховная Рада приняла на фоне горячей фазы военной агрессии со стороны России, в сентябре 2014 года. Он запретил занимать высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали не менее года определенные законом должности на госслужбе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, то есть во времена каденции президента Виктора Януковича, который сбежал на Россию. Сегодня в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "Об очистке власти", - 746 фамилий, раньше их было больше.

Этот закон стал поводом для многочисленных обращений отечественных чиновников в суды всех инстанций, вплоть до международного уровня. Сейчас Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает 5 исков к Украине относительно норм Закона "Об очистке власти", по которым еще нет решения. В целом СМИ сообщают о приблизительно 90 заявителях в Европейский суд по этому вопросу.

Уже существует и прецедент, и он не из приятных для нашего государства. Решением от 17 октября 2019 по делу "Полях и другие против Украины" (иски пяти люстрированных чиновников, объединенные в жалобе заместителя начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеслава Поляха) ЕСПЧ установил нарушение Европейской конвенции по правам человека и прав украинских бюрократов в деле по закону об очищении власти. Слишком длительное рассмотрение дел заявителей на национальном уровне привело к нарушению статьи 6 § 1 (право на справедливый суд) Конвенции, также в ЕСПЧ заявили о нарушении статьи 8 (право на уважение частной жизни). Суд также решил, что закон об очищении власти применяется к слишком широкому кругу лиц. Наконец, ЕСПЧ отметил, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц.

Апелляционную жалобу Украины на упомянутое решение ЕСПЧ оставил без рассмотрения. Поэтому в феврале 2020 года вердикт Евросуда вступил в силу.

Решение европейской инстанции об удовлетворении исков украинских чиновников дорого обходится государственному бюджету нашей страны, о чем заявлял министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, люстрированные и затем восстановленные должностные лица "стоят" госбюджету более полумиллиона гривен из-за существенных размеров компенсационных выплат. В видео в соцсети Малюська признал, что закон о люстрации следует немедленно менять, иначе "останемся и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств". Министр объяснил и то, как должен быть изменен закон. Он отметил, что "люстрация должна охватывать только топ-чиновников автоматически, а остальные чиновники должны быть люстрированы или нет на основании индивидуальной оценки того, что они делали".

Еще летом 2020 года Малюська заявлял, что Минюст разработал изменения в закон "Об очистке власти" и внес его в Кабинет министров Украины, из которого проект должен перекочевать к народным депутатам. Но о судьбе этого документа ничего не известно. На сайте парламента пока соответствующий правительственный проект отсутствует.

Собственно, после решения ЕСПЧ, и Конституционный Суд Украины после многочисленных длительных пауз возобновил пятилетнее слушание по делу о конституционности закона о люстрации, чтобы исследовать практику Евросуда, мысли президента и Верховной Рады. Судья-докладчик по делу - Александр Литвинов.

Специалисты предполагают, что Конституционный Суд может отменить закон о люстрации, хотя Европейский суд и не признал его абсолютно бестолковым, а обращал внимание на необходимость корректировки документа, в частности, ограничение круга лиц, подпадающих под его действие. Не исключено, что нынешняя власть ждет именно такого решения КСУ, чтобы в очередной раз показать пальцем, что во времена Порошенко принимались "не такие" законы, и уже потом принимать новый акт похожего содержания. В противном случае затягивание с внесением в действующий закон поправок непонятно.

Спецконфискация: на грани нарушения прав человека или за гранью?

Понятие специальной конфискации появилось в законодательстве Украины еще в конце 2013 года - в контексте выполнения Плана действий по либерализации визового режима между Европейским Союзом и нашей страной. Соответствующие нормы кодексов и законов неоднократно редактировались, не раз они становились предметом обращений в Конституционный Суд.

Спецконфискация - это принудительное безвозмездное изъятие по решению суда в собственность государства имущества, полученного в результате совершения преступления, которое использовалось для финансирования преступления, было предметом или средством совершения преступления. Такая мера может применяться в отношении имущества не только осужденных, но и третьих лиц - при условии, если такое имущество они получили от обвиняемого и знали (могли знать), что оно отвечает признакам для применения спецконфискации. Спецконфискация может быть применена на основании не только обвинительного приговора суда, но и постановлений о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера или решения об освобождении от уголовной ответственности.

Авторы обращения в КСУ о соответствии Конституции статей 96-1 и 96-2 Уголовного кодекса Украины считают, что спецконфискация дублирует наказание в виде конфискации имущества, нарушая принцип пропорциональности. Судья-докладчик по этому делу Олег Первомайский уточняет: 47 нардепов, которые внесли представление, считают, что применение спецконфискации к лицу, которое не признано преступником, нарушает принцип индивидуализации ответственности и презумпцию невиновности, а неконституционный способ избавления права частной собственности с применением спецконфискации нивелирует конституционные гарантии незыблемости права частной собственности и сужает основополагающие права и свободы человека.

Специалисты в области права отмечают: конфискация как вид уголовного наказания может быть применена только на основании обвинительного приговора суда, то есть после доказательства вины лица, в чьей собственности находится имущество, в совершении преступления. Тогда как при спецконфискации изъятие может осуществляться без установления причастности лица к уголовному преступлению. В Конституции такой вид лишения человека его собственности не предусмотрен. Как заявил в комментарии изданию "Закон и Бизнес" адвокат Евгений Пелихос, институт специальной конфискации имущества у третьего лица заложил опасные устои безосновательных конфискаций любого имущества у любого лица.

Эксперты Комитета избирателей Украины ранее называли отдельные положения законодательства о спецконфискации (речь шла о применении этой процедуры для наказания за незаконное обогащение) такими, что могут противоречить Конституции Украины, и отмечали, что их применение не будет способствовать успешной борьбе с коррупцией, поскольку они "могут быть в дальнейшем успешно оспорены в Конституционном Суде Украины, что в результате позволит недобросовестным лицам избежать ответственности за незаконное обогащение".

Стоит напомнить о принятом Евросудом по правам человека решении по делу "Credit Europe Leasing Ifn SA против Румынии". Указанная компания сдавала в аренду грузовики, фургоны и киоски фирме S.C. Из-за невыполнения последней своих обязательств компания разорвала договора и выдвинула требование о возврате имущества. Однако из-за уголовного расследования, в котором фигурировала S.C., прокуратура приняла решение изъять активы, принадлежащие компаниям, связанным с этой фирмой, в т.ч. и транспортные средства Credit Europe Leasing Ifn SA. Это решение было обжаловано, но транспорт владельцам не вернули. В результате суд в Страсбурге согласился с тем, что спецконфискация нарушила гарантии защиты права собственности.

Представляется, что Конституционный Суд имеет основания для того, чтобы признать неконституционными статьи Уголовного кодекса, которыми введен институт специальной конфискации (а также созданы предпосылки для результативного обжалования спецконфискации в Европейском суде по правам человека).

"В КСУ тянули с рассмотрением обоих дел сколько могли. Теперь интересно, как там пройдут "между капельками", - отмечает директор программы "Право" Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко. Он напоминает, что именно по процедуре спецконфискации были конфискованы всем известные 1,5 млрд долларов (а точнее, ОВГЗ на указанную сумму). Речь идет о наиболее громкой спецконфискации - изъятии в госбюджет арестованных в 2015 году средств на счетах компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами и связанными с ними лицами. В апреле 2017 года вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины. Семь кипрских компаний - владельцев ОВГЗ - оспаривают решение суда о спецконфискации.

По прогнозу Чебаненко, сейчас есть большая вероятность того, что спецконфискация будет признана неконституционной. Однако в наших условиях не так важно, какие основания найдет конституционная инстанция для того, чтобы отменить нормы о спецконфискации или закон о люстрации. В любом случае, считает адвокат, стоит ждать очередных обвинений судей КСУ в ангажированности и разрушении "основ антикоррупционной архитектуры". Иными словами, у власти снова появится возможность бороться с судьями и пиариться на этой борьбе.