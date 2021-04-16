Две цели на воде: Для чего Россия начала эскалацию на Азовском и Черном морях

Тарас Паньо / Depo.ua

Нагнетание конфликтной ситуации вокруг морских границ Украины не похоже на подготовку полноценного морского десанта. Зато работе азовских портов, и, как следствие, внешнеэкономической деятельности украинских предприятий, вся эта история может сильно повредить.

Вчерашний день принес сразу две не слишком приятные новости о ситуации на морских рубежах Украины. Во-первых, катера российской ФСБ препятствовали действиям катеров ВМСУ во время боевого дежурства неподалеку от Керченского пролива. Прекратить провокации удалось только после сообщения о готовности применить оружие. При этом, по информации экспертов, украинские катера совершали сопровождение коммерческих судов.

Другой неприятной вестью стало сообщение о том, что с 24 апреля по 31 октября Россия перекрыла для иностранных военных и государственных кораблей ряд районов Черного моря, мотивируя это проведением военных учений. И если несколько участков возле Крыма интереса пока не вызывают, то один из указанных районов практически полностью перекрывает вход в Керченский пролив.

Слухи о том, что "Россия полностью закрыла Азовское море", которые появились после этой информации, в общем, не совсем соответствуют действительности, поскольку коммерческое судоходство пока не остановлено. Более того, закрытый участок перед Керченским проливом не перекрывает вход в него полностью, хотя и блокирует фарватер.

Впрочем, и назвать вполне безобидными эти ограничения также не получится. Поскольку, даже если абстрагироваться от запрета прохода для военных кораблей, например, "государственными судами" является значительная часть портовых буксиров, а также спасательные корабли. То есть, в случае возникновения аварийных ситуаций в закрытых Россией районах, украинские спасатели формально не имеют права там действовать.

Можно ли считать эти действия России на морях прелюдией к полноценной агрессии, которая может завершиться подходом российских десантных кораблей к украинским берегам на Азове? Вопрос неоднозначный. Как неоднозначным является вопрос о том, рассматривают ли в Кремле морской десант в Украину в случае обострения конфликта. Особенно не имея опыта таких сложных для координации операций, и наоборот, имея в своем распоряжении сотни километров все еще не очень хорошо защищенной сухопутной границы.

Но что можно сказать с полной уверенностью - это то, что российские маневры в Черном и Азовском морях преследуют две другие цели.

Первая из них - это продолжение эскалации. Демонстрация США и ЕС, что Россия может сделать ситуацию вокруг Украины еще более опасной и более напряженной, при том пока так и не перейдя к "горячей" фазе конфликта.

А другая - это давление на украинскую внешнюю торговлю, часть которой "завязана" именно на грузах, которые отправляются из портов Бердянска и Мариуполя. Которые, в силе ситуации на мировых рынках, до сих пор показывали вполне неплохие результаты. В частности, за прошлый год по сравнению с 2019-м перевалка грузов в Бердянске выросла на 3,7% ,или до 2 150 000 тонн, в Мариуполе - на 8,4%, или до 7 030 000 тонн. Военные маневры, отсутствие нормальной службы спасения, "игрища" российских катеров около коммерческих конвоев, которые вынуждены предотвращать украинские моряки - все это направлено на то, чтобы отвлечь иностранных судовладельцев от идеи плавать в украинские порты на Азове. Или, как минимум, поднять цены за подобные рискованные рейды, снизив таким образом конкурентоспособность продукции украинских предприятий на мировых рынках.

И вопрос теперь в том, насколько украинские военно-морские силы, а также системы береговой обороны способны помешать действиям россиян. Ведь после Керченского инцидента 2018 года, когда стало понятно, что подобный сценарий событий практически неизбежен, у украинских чиновников и военных было время для разработки схем противодействия. Теперь пришло время демонстрировать, не были ли эти два с половиной года потрачены впустую. В первый раз украинские моряки на трех бронекатерах типа "Гюрза-М" с этой задачей справились. Будем надеяться, что дальше будет не хуже.