Финансовые новости
- |
- 06.07.20
- |
- 23:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
Национальный банк Украины (НБУ) должен увеличить объемы предоставления рефинансирования для банков и ослабить требования к залогам по таким кредитам.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Данилишин считает, что требования НБУ к оценке рисков кредитных операций банков являются слишком жесткими.
"Национальный банк должен пересмотреть свое регулирования в оценке банками рисков по кредитным операциям... Мы планируем устранить те пробелы в нормативно-правовых актах Национального банка, которые сдерживают кредитование, и не являются критическими с точки зрения финансовой стабильности", - сообщил глава Совета НБУ.
Данилишин также анонсировал расширение объемов рефинансирования банков путем снижения требований к залогам по таким кредитам.
"Ввести дополнительные инструменты по поддержке ликвидности банковской системы, в том числе в направлении расширения перечня активов банков, которые они смогут предоставлять в качестве обеспечения под кредиты рефинансирования. Это позволит существенно увеличить ликвидность портфелей кредитов банков и их заинтересованность банков в кредитовании, прежде всего ипотеки и МСБ", - считает глава Совета.
Он также заявил о планах Нацбанка совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами государственных банков пересмотреть политики управления рисками этих банков с целью активизации кредитования предприятий реального сектора и государственных приоритетных проектов.
"Я убежден, что имея такой мощный финансовый ресурс, мы активно его использовать для поддержки экономики и бизнеса. Поэтому совместно с Министерством финансов, которое отвечает за стратегию развития государственных банков, мы определим финансовые механизмы и необходимые регуляторные изменения для направления кредитных ресурсов", - отметил глава Совета.
По мнению Данилишина, НБУ также может возобновить покупку ОВГЗ на вторичном рынке, а также активизировать сотрудничество с правительством в части согласования фискальной и монетарной политики, прогнозирование макроэкономических показателей, а также реализации национальных проектов и другие.
Глава Совета НБУ также призвал внести изменения в закон "О Национальном банке" в контексте усиления сбалансирования целей Национального банка и "расширения контроля общества за его деятельностью".
"Мы планируем расширить инструментарий монетарной политики, в частности путем введения целевого рефинансирования и расширения перечня активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам. Национальный банк также может поддержать приоритетные направления кредитования с помощью специальных программ по рефинансированию, как это делает ЕЦБ и другие центральные банки. Также мы планируем пересмотреть требования к оценке банками рисков по активным операциям", - подытожил Данилишин.
Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).
Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".
Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.
По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова
|Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства
|Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования
|Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Миссия Кивы. Как ОПЗЖ конкурирует с Шарием за «боевую вату»
|Кулуарный ультиматум. Удастся ли Кремлю продавить особый статус ОРДЛО
|Позитив недели. Новая «Ольха» будет бить оккупантов на расстоянии свыше 200 км
|Подготовка к новой агрессии? Чем грозят Украине российские учения «Кавказ-2020»
|ГБР и клистроны для С-300. Как Зеленский четырежды подорвал обороноспособность Украины
|Рада уволила главу АМКУ Терентьева, «за» 226 голосов
Это интересно
|Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке
|Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
|Volvo проведет крупнейший отзыв в истории
|Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь
|Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч
|Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1
|TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая