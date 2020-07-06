Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) должен увеличить объемы предоставления рефинансирования для банков и ослабить требования к залогам по таким кредитам.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Данилишин считает, что требования НБУ к оценке рисков кредитных операций банков являются слишком жесткими.

"Национальный банк должен пересмотреть свое регулирования в оценке банками рисков по кредитным операциям... Мы планируем устранить те пробелы в нормативно-правовых актах Национального банка, которые сдерживают кредитование, и не являются критическими с точки зрения финансовой стабильности", - сообщил глава Совета НБУ.

Данилишин также анонсировал расширение объемов рефинансирования банков путем снижения требований к залогам по таким кредитам.

"Ввести дополнительные инструменты по поддержке ликвидности банковской системы, в том числе в направлении расширения перечня активов банков, которые они смогут предоставлять в качестве обеспечения под кредиты рефинансирования. Это позволит существенно увеличить ликвидность портфелей кредитов банков и их заинтересованность банков в кредитовании, прежде всего ипотеки и МСБ", - считает глава Совета.

Он также заявил о планах Нацбанка совместно с Министерством финансов и наблюдательными советами государственных банков пересмотреть политики управления рисками этих банков с целью активизации кредитования предприятий реального сектора и государственных приоритетных проектов.

"Я убежден, что имея такой мощный финансовый ресурс, мы активно его использовать для поддержки экономики и бизнеса. Поэтому совместно с Министерством финансов, которое отвечает за стратегию развития государственных банков, мы определим финансовые механизмы и необходимые регуляторные изменения для направления кредитных ресурсов", - отметил глава Совета.

По мнению Данилишина, НБУ также может возобновить покупку ОВГЗ на вторичном рынке, а также активизировать сотрудничество с правительством в части согласования фискальной и монетарной политики, прогнозирование макроэкономических показателей, а также реализации национальных проектов и другие.

Глава Совета НБУ также призвал внести изменения в закон "О Национальном банке" в контексте усиления сбалансирования целей Национального банка и "расширения контроля общества за его деятельностью".

"Мы планируем расширить инструментарий монетарной политики, в частности путем введения целевого рефинансирования и расширения перечня активов, которые могут выступать обеспечением по таким кредитам. Национальный банк также может поддержать приоритетные направления кредитования с помощью специальных программ по рефинансированию, как это делает ЕЦБ и другие центральные банки. Также мы планируем пересмотреть требования к оценке банками рисков по активным операциям", - подытожил Данилишин.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Перед этим Смолий пояснил свое решение уйти в отставку давлением со стороны отдельных депутатов, правительства и президента с целью принятия экономически необоснованных решений ради краткосрочных эффектов, которые "могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

