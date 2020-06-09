Топ-5 хитрых технологий. Как «слуги народа» готовят себе победу на местных выборах

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Под видом «новых технологий выборов» мы получим новые технологии фальсификации на всех этапах избирательного процесса.

До конца текущей сессии парламента, то есть до 17 июля, "слуги народа" хотят радикально обновить ИКУ - Избирательный кодекс Украины, который был принят, напомним, совсем недавно - 19 декабря 2019 г. Для этого разработан законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования избирательного законодательства". Он вносит в ИКУ значительное количество изменений, касающихся всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса. Суммарно проект переделывает более 200 из 289 статей ИКУ.

Страна должна знать своих героев, поэтому мы сразу же перечислим авторов этой законодательной инициативы. Это глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, его коллеги по фракции "слуг народа" Андрей Клочко, Алина Загоруйко и Владимир Иванов, а также сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко. Поскольку в этой затее участвует Батенко, возглавляющий партию "Укроп", то можно не сомневаться, что в законопроекте №3485 учтены интересы Игоря Коломойского, который, напомним, возглавляет комиссию партийного контроля "Укропа".

Почему "слуги народа" спешат

Этот проект уже принят за основу 4 июня. Подчеркнем, что он неоднороден по своему составу. В нем есть немало хороших предложений, направленных на дальнейшую унификацию избирательного законодательства, совершенствование избирательных процедур, устранение недостатков и пробелов в ИКУ.

Но в то же время законопроект №3485 содержит целый ряд опасных новаций. Причем заложены они туда специально - для применения уже на ближайших местных выборах. И принять этот проект "слуги народа" спешат именно под местные выборы.

Согласно срокам, установленным Конституцией, очередные местные выборы должны состояться в этом году (через пять лет после предыдущих местных выборов, прошедших 25 октября 2015 г.) в последнее воскресенье октября - то есть, как и пять лет назад, 25 октября. Согласно ИКУ (и эта норма остается неизменной), очередные местные выборы назначаются Верховной Радой не позднее чем за 90 дней до дня выборов. Следовательно, парламент должен принять такое постановление (о назначении местных выборов) еще до того, как уйдет на каникулы. И чтобы эти выборы прошли по радикально обновленному ИКУ, законопроект №3485 должен быть принят еще раньше - до того, как выборы будут назначены.

Среди всех опасных новаций, содержащихся в законопроекте №3485, можно выделить топ-5 наиболее хитрых технологий. С их помощью "слуги народа" могут существенно повысить свой результат на местных выборах.

Подчеркнем, что эти опасные места - не плод нашего воображения. Их выявило ГНЭУ - Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады.

Машина для фальсификаций

Первым в этом хит-параде, несомненно, следует поставить новую редакцию статьи 18 ИКУ. Сейчас это хорошая понятная статья под названием "Однократное голосование". Она гласит, что каждый избиратель, имеющий право голоса на соответствующих выборах, может реализовать это право при проведении указанных выборов только один раз. А в случае одновременного проведения различных выборов избиратель может реализовать свое право голоса только на одном избирательном участке, общем для всех выборов, проводимых одновременно.

Так вот, "слуги народа" хотят эти нормы вообще убрать. И вместо нынешней статьи 18 поставить под тем же номером совсем другую, озаглавленную "Использование инновационных технологий в избирательном процессе".

А технологии эти очень специфические. Часть 1 новой статьи 18 гласит: "При наличии технической возможности Центральная избирательная комиссия может принять решение о внедрении инновационных технологий, технических и программных средств в ходе организации и проведения выборов (в том числе - в форме проведения эксперимента или пилотного проекта), в частности, в форме: 1) голосования избирателей на избирательном участке с помощью технических средств и программных средств (машинное голосование); 2) проведения подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов; 3) составления протоколов о подсчете голосов, итогах и результатах голосования с использованием информационно-аналитической системы".

Хуже того, ЦИК получает еще и полный произвол во внедрении этих технологий. Часть 2 новой статьи 18 устанавливает, что порядок этого внедрения устанавливается ЦИК и "в таком случае отдельные положения настоящего Кодекса, регулирующие соответствующие вопросы, могут не применяться".

Новеллы об использовании машинного голосования на всех видах выборов в Украине внесены и в другие статьи ИКУ. Кроме того, предусмотрено внесение изменений в закон о Центризбиркоме, согласно которым ЦИК наделяется полномочиями по внедрению инновационных технологий в избирательный процесс.

ГНЭУ в своих выводах указывает, что "положения проекта о внедрении машинного голосования в избирательный процесс являются по крайней мере дискуссионными". Особенно опасно, что, как заметило ГНЭУ, после внесения этих изменений "ЦИК может организовывать машинное голосование с использованием инновационных технологий не только в рамках эксперимента, пилотного проекта, но и принять собственное решение о проведении отдельных выборов в целом с использованием машинного голосования. Представляется, что наделение ЦИК таким полномочием является необоснованным".

ГНЭУ подчеркивает, что все эти инновации - машинное голосование, электронный подсчет голосов, составление протоколов с использованием информационно-аналитической системы - "имеют решающее значение для установления результатов выборов, поэтому их организация должна регулироваться нормами закона, а не подзаконными актами ЦИК". Согласно Конституции, организация и порядок проведения выборов определяются исключительно законами Украины. "Поэтому положения ч. 2 ст. 18 ИКУ в редакции проекта имеют признаки несоответствия Конституции Украины (неконституционности)", - заключает ГНЭУ.

Утроение "слуг народа"

Также "слуги народа" хотят утроить свое представительство в территориальных избирательных комиссиях на местных выборах. Согласно нынешним нормам статьи 203 ИКУ, в состав теризбиркомов обязательно входит по одному представителю от каждой партии, имеющей собственную фракцию в Верховной Раде. Чтобы обеспечить себе дополнительных два голоса в каждой территориальной комиссии, "слуги народа" решили воспользоваться помощью депутатских групп "За будущее" и "Доверие", созданных в Верховной Раде 29 августа и 6 декабря 2019 г.

В новой редакции статьи 203 ИКУ записано, что право быть представленной в теризбиркоме получает также "местная организация политической партии, которая заключила соглашение о политическом сотрудничестве на соответствующих местных выборах с депутатской группой, о создании которой объявлено на сессии Верховной Рады Украины не позднее первого января года, в котором проходят выборы". Отметим прелестный нюанс: в разных регионах депутатская группа может заключать соглашения с разными партиями.

ГНЭУ в своих выводах возражает против всей этой идеи: "Депутатские группы являются внутрипарламентскими образованиями и создаются для рационализации работы парламента, имеют нестабильный состав и беспартийный характер, а, следовательно, наделение их определенными правами вне парламента не согласуется с их природой".

150 городов одним махом

Еще одна хитрая новация законопроекта №3485 - изменение избирательной системы на выборах в городские советы малых городов. В действующей редакции ИКУ применяется пропорциональная избирательная система при формировании горсоветов городов с численностью избирателей более 90 тыс., а в меньших территориальных громадах применяется мажоритарная избирательная система с возможностью самовыдвижения. Законопроект №3485 предлагает пропорциональную избирательную систему на все города с численностью избирателей более 15 тыс.

Поясним, что это будет означать на практике. Прежде всего, откуда взялась граница в 90 тыс. избирателей. Почему не 50 тыс. и не 100 тыс. Все очень просто - хотелось, чтобы в одну категорию попали все областные центры. В самом маленьком областном центре - Ужгороде - избирателей меньше 100 тыс., но больше 90 тыс., отсюда и норма о 90 тыс.

Посмотрим, что будет, если эту норму уменьшить в шесть раз - до 15 тыс. Сейчас в Украине более 460 городов. Из них крупнее Ужгорода - 37. А городов, которые меньше Ужгорода не более чем в шесть раз, насчитывается 169. Это, конечно, только ориентировочное число. При более точном подсчете получится несколько меньше - около 150.

Итак, полторы сотни городов вдруг сейчас, за несколько месяцев до выборов, будут осчастливлены новостью о том, что они будут избирать свои горсоветы по партийным спискам. Выиграть от такой внезапной перемены избирательной системы может только одна партия - партия власти. То есть "Слуга народа". Местные элиты будут вынуждены влиться в эту партию, чтобы сохранить влияние. Все остальные партии будут к этим выборам попросту не готовы, у них там и ячеек городских нет почти нигде. Поэтому "Слуга народа" получит в этих городах монопольную власть.

Со своей стороны, ГНЭУ предупреждает, что "применение пропорциональной избирательной системы приводит к излишней и неоправданной политизации местных выборов и соответственно деятельности органов местного самоуправления, назначение которых заключается в решении вопросов местной жизни территориальных громад, что особенно актуально для малых населенных пунктов".

Выборы для богатых

О более мелких населенных пунктах "слуги народа" тоже не забыли. Там остается мажоритарная избирательная система с возможностью самовыдвижения, но для всех кандидатов-самовыдвиженцев вводится денежный залог: если не избран депутатом - залог пропадает.

Представим себе выборы в сельсовет. Кто согласится рискнуть залогом? Правильно, прежде всего это сельская верхушка, а также те, за кем стоят влиятельные богатые лица.

"При введении денежного залога для кандидатов-самовыдвиженцев, баллотирующихся на местных выборах, в частности, в селах и поселках, следует учитывать, что это может стать дополнительным фактором для снижения и так достаточно низкой мотивации граждан участвовать в выборах в эти советы", - указывает ГНЭУ.

Подтасовки онлайн

Наконец, когда итоги выборов будут подведены и объявлены, "слуги народа" все равно хотят обеспечить себе возможность все переиначить задним числом. Необходимое условие для этого - избавиться от публикации результатов выборов в печатных СМИ, оставить только размещение информации на сайтах, которую всегда можно переписать заново онлайн.

Говоря о новациях законопроекта №3485, ГНЭУ отмечает, что во многих обновленных нормах ИКУ "предполагается, что вместо опубликования информации (что по устоявшемуся правилу предусматривает ее изложение в средствах массовой информации) возможно ее обнародование. При этом в нормах закона не уточняется, каким именно образом происходит такое обнародование". ГНЭУ настаивает на том, что "определенная информация (по крайней мере о результатах выборов и избранных лицах) должна обязательно излагаться не только на электронных, но и на бумажных носителях".

Словом, под видом "новых технологий выборов" мы получим новые технологии фальсификации на всех этапах избирательного процесса - и даже после него, задним числом, постфактум. И если все это будет опробовано на местных выборах - то в 2024-м на президентских и парламентских выборах различные технологии е-фальсификаций будут задействованы в еще более усовершенствованном виде.