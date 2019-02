Металлургическая промышленность Украины сильно нарастила экспорт в преддверии новых пошлин

Андрей Суховый / UBR.ua

Украинские сталевары ставят рекорды по заработкам. По данным госпредприятия ГП «Госвнешинформ», в январе 2019 года их выручка увеличилась на 29,6% (в сравнении с декабрем-2018), и достигла $976,6 млн. В физическом объеме экспорт вырос на 34,7% - до 1,965 млн. тонн.

Во втором полугодии 2018 года экспорт металлопродукции из Украины не превышал 1,5 млн. тонн в месяц, а сумма месячных поступлений - $800 млн.

Что раскупают

Как утверждает эксперт «Госвнешинформ» Валерий Студенцов, резкий рост экспорта в 2019-ом обеспечил высокий спрос на полуфабрикаты. Для этой группы металлопродукции январский показатель оказался рекордным. По сравнению с декабрем 2018 г. экспорт полуфабрикатов увеличился почти на 60%, и составил 854,2 тыс. тонн. В денежном выражении это $368,2 млн.

Проката в январе 2019 года было экспортировано 726,7 тыс. тонн, что на 10,1% больше, чем в декабре 2018 года и на 1,4% превышает объемы января-2018. Причем, по сравнению с месяцем ранее, в январе экспорт плоского проката вырос на 22,5% (до 507 тыс. тонн), а плоского проката с покрытием - на 20,7% (до 22,45 тыс. тонн). Тогда как экспорт сортового проката сократился на 13,3% (до 197,3 тыс. тонн).

«Мы имеем дело с традиционным сезонным оживлением рынка. В предвесенний период трейдеры стараются заполнить склады. Свой вклад в повышение цен внесло подорожание стального лома на $40/тонна, вслед за которым на $50-60 подорожал и прокат. Покупатели спешили приобрести металл подешевле», - рассказал эксперт госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» (УПВЭ) Олег Гнитецкий.

Цены на два месяца

Если учесть, что в последние годы производство стали в Украине находится на уровне 21 млн. тонн, из которых порядка 20-25% потребляется внутри страны, то январский рывок кажется неплохим заделом для наращивания производства металлопродукции. Тем не менее, говорить, что наступивший год сложится для металлургов лучше, чем прошедший, пока рано.

По мнению аналитиков УПВЭ, благоприятная конъюнктура на региональных рынках заготовки сохранится как минимум два ближайших месяца. Ввиду прогнозируемого дальнейшего удорожания лома и увеличения себестоимости покупатели будут вынуждены смириться с повышением. И активизировать заказы для пополнения складов по как можно более низким ценам.

На рынке готового проката покупатели сопротивляются росту цен и стараются его замедлить. Но пока что ничего не могут с этим поделать вследствие удорожания заготовки и роста производственных затрат.

Во многом экспортные возможности украинских металлургов будут зависеть от внутреннего спроса в Китае.

О пошлинах

«В последние два года КНР сократила поставки на внешние рынки со 108 млн. тонн до 70 млн. тонн. Но если внутреннее потребление замедлится, то китайские металлурги вновь нарастят экспорт», - утверждает Олег Гнитецкий.

Нельзя забывать и о введении окончательных пошлин ЕС в отношении украинской продукции на три года. Предварительные пошлины на 200 дней были введены прошлым летом. Окончательные - вступили в силу 2 февраля 2019 года и распространяют действие на период до 30 июня 2021 года.

Заградительные меры распространяются на 14 категорий украинской металлопродукции, из которых по 12 применяются годовые индивидуальные квоты, которые устанавливаются для каждой страны отдельно.

Еще по двум группам - горячекатаный плоский прокат из легированной и нелегированной стали и газопроводные трубы на украинскую продукцию распространяются глобальные тарифные квоты (т.е. first come - first served), используемые по квартальному принципу. А после исчерпания общей квоты, начинает действовать 25% импортная пошлина.

Как это работает

По данным производственного объединения «Укрметаллургпром», действие европейских пошлин разбито на 3 периода:

* I - c 2 февраля 2019 г. по 30 июня 2019 г.;

* II - с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.;

* III - с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. общей продолжительностью 10 кварталов.

Там, где действует глобальная тарифная квота, невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в следующий, однако квоты, не выбранные на момент окончания последнего квартала текущего периода, в последующий не переходят, а «сгорают».

Также допускается использование объемов предыдущего квартала в течение 20-ти рабочих дней последующего квартала для обеспечения «прохождения» всех неиспользованных объемов, находившихся в состоянии «ожидания».

Если квартальная квота исчерпалась еще до окончания квартала, то на срок между датой «исчерпания» квоты и началом следующего квартала того же периода будет действовать импортная пошлина 25%.

По словам Олега Гнитецкого, то, что Украина получила персональную квоту по большинству позиций экспорта металлопродукции - хорошо, потому что имеется хоть какая-то определенность. С другой стороны, квоты - это всегда плохо для производителей, поскольку ограничивают рост поставок и давят на цены.

«Турецкие компании уже успели выбрать европейскую квоту на арматуру. Дела на внутреннем рынке Турции тоже идут не очень хорошо. Это может негативно отразиться и на украинском экспорте, - считает эксперт.

В Министерстве экономического развития и торговли, напротив, считают, что «применение защитных мер Европейским Союзом в такой форме не будет иметь значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС».

В качестве главного аргумента в МЭРТ приводят довод о том, что за время действия предварительных пошлин с 19 июля 2018 года по 1 февраля 2019 года украинская металлургическая продукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был даже зафиксирован рост поставок.