Канада виділяє 440 млн канадських доларів на військову допомогу Україні

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про надання Україні військової допомоги розміром 440 млн канадських доларів на 25-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Згідно з повідомленням на сайті канадського уряду, нове оголошення передбачає внесок розміром 200 млн доларів на чеську ініціативу з закупівлі та постачання великокаліберних боєприпасів для України. Цей внесок є доповненням до понад 53 млн доларів, оголошених торік для чеської ініціативи, яка вже надала Україні близько 11 500 патронів великокаліберних боєприпасів. Додаткові 50 млн доларів також будуть надані для закупівлі боєприпасів різних калібрів у канадської промисловості.

Міністр Блер також заявив про надання 100 млн доларів на данську модель для підтримки виробництва військових безпілотників вітчизняною оборонною промисловістю України.

Крім того, Блер оголосив про таку допомогу: 30 млн доларів на зимове спорядження, включно зі спальними мішками, зимовим взуттям і термобілизною. Кілька траншів цієї допомоги були доставлені в Україну в грудні 2024 року; крім того, високоякісні безпілотні камери на суму 64 млн доларів були доставлені в Україну в листопаді та грудні 2024 року.

"Оголошені сьогодні пожертви є частиною додаткової військової допомоги Україні розміром 500 млн доларів, оголошеної на саміті НАТО 2024 року, і 1,6 млрд доларів, заявлених у бюджеті на 2024 рік", - пояснили в уряді.

Отже, загальна вартість канадської військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії сягнула 4,5 млрд доларів.

Міністр Блер також надав оновлену інформацію про військову допомогу Україні. Так, партію з приблизно 1300 боєголовок ракет CRV-7 було поставлено в грудні 2024 року після постачання понад 2000 двигунів ракет CRV-7 у вересні 2024 року; перші броньовані бойові допоміжні машини прибули восени 2024 року, і всі навчання було завершено. 40 додаткових машин буде поставлено в період із травня до грудня 2025 року.

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" у четвер, 9 грудня, відбувається 25-те засідання Контактної групи з оборони України після тривалої перерви. Попереднє, 24-те засідання відбулося 6 вересня.

Лідери груп коаліцій спроможностей (capability coalition) у рамках формату "Рамштайн" схвалили вісім дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року і стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб Збройні сили України були повністю сумісні з силами альянсу, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.