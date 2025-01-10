Зупинка транзиту нафти через територію України буде порушенням договору до Енергохартії та Угоди про асоціацію з ЄС - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС", - сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютуб веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Прем'єр наголосив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС.

Він наголосив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.

