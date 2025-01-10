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АНАЛІТИКА

ЄС надав Україні перші 3 млрд євро за рахунок російських активів

 

Державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів", - написав він.

За його словами, Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки.

Шмигаль зазначив, що загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

"Таким чином втілюємо в життя принцип "Росія заплатить", і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році", - додав він.

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати кошти за програмою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великої Британії, 3,7 млрд доларів від Канади та 3 млрд доларів від Японії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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