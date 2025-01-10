Нідерланди придбали для України 155-мм артилерійські боєприпаси на суму понад 1 млрд євро

Нідерланди вже придбали для України 155-мм артилерійські боєприпаси на суму понад 1 млрд євро, повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Як повідомляється на сайті Міноборони Нідерландів, отже, загальна військова підтримка України сягнула майже 6 млрд євро.

"Це ще одна віха в нашій неослабній підтримці України. Україна відчайдушно потребує її, щоб зупинити російську агресію і взяти гору на полі бою. Українці не лише борються за свою свободу і безпеку. Вони також стримують Росію для всієї Європи. Саме тому наша підтримка була і буде вкрай важливою", - наголосив Брекельманс.

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" у четвер, 9 грудня, відбувається 25-те засідання Контактної групи з оборони України після тривалої перерви. Попереднє, 24-те засідання відбулося 6 вересня.

Лідери груп коаліцій спроможностей (capability coalition) у рамках формату "Рамштайн" схвалили вісім дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року і стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб Збройні сили України були повністю сумісні з силами альянсу, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Перша зустріч на авіабазі "Рамштайн" відбулася 26 квітня 2022 року.