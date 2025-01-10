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АНАЛІТИКА

Умєров про США в «Рамштайні»: Вже погодили зустріч у лютому

 

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн", має відбутися у лютому.

Про це за підсумками 25-го "Рамштайну" у четвер, 9 січня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, відповідаючи на запитання кореспондента DW про перспективи подальшої участі США в роботі групи за президентства Дональда Трампа.

"У лютому проводимо наступний "Рамштайн". Ми хочемо, щоб США залишилися і посилили присутність. Формати є різні. Ми вже створили NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine. - Ред.), є декілька європейський країн, які хочуть очолювати це або співочолювати. Я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн", - сказав він.

Умєров про підсумки Рамштайну-25

Умєров подякував США, особливо міністру оборони Ллойду Остіну, за започаткування цього формату навесні 2022 року та лідерство в ньому. Він нагадав, що в рамках зустрічей було створено вісім коаліцій: авіаційна, протиповітряної оборони, морська, артилерійська, бронетехніки, розмінування, IT та дронів.

"Сподіваємося, що лідерство США лише посилюватиметься в 2025-му році", - зазначив міністр.

За його словами, під час 25-го засідання Україна представила партнерам свою військову стратегію на 2025 рік, а також розробила "матрицю, як ми будемо діяти в рамках 2025-го року: що ми будемо робити, як ми будемо робити".

"У нас є чітка стратегія у 2025 році, дорожня карта до 2027 року і довгострокова підтримка наших партнерів", - запевнив міністр.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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