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АНАЛІТИКА

Reuters: Берлін планує значні поставки зброї Києву

 

Німеччина планує надати Україні значні пакети озброєнь у першій половині цього року. Про це у п'ятницю, 10 січня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела в німецькому уряді.

За інформацією агентства, поставки включатимуть 22 основних бойових танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і додаткову систему протиповітряної оборони Iris-T. Також буде поставлено 16 гаубиць, ще дві пускові установки ЗРК Patriot для протиповітряної оборони і сім зенітних самохідних установок Gepard з 120 тисячами боєприпасів до них. Україна також отримає 3500 ударних безпілотників Helsing, шість гелікоптерів Sea King і 250 тисяч артилерійських боєприпасів. Також буде передано низку інших зразків озброєння та обладнання для української армії.

ЗМІ: Шольц блокує новий пакет допомоги Україні

Уряд ФРН заклав у бюджет на 2025 рік чотири мільярди євро на військову допомогу Україні. 9 січня видання Der Spiegel повідомило, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) та міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) прагнуть, щоб ще до виборів до Бундестагу на постачання зброї Україні понадпланово було виділено близько трьох мільярдів євро, однак цьому опирається відомство федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Здійснення цього плану зупинилося на початку січня через те, що відомство канцлера неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує виділення Києву додаткових коштів. За даними Spiegel, причиною було вказано небажання ставити майбутній уряд ФРН перед фактом. Крім того, відомство Шольца не вбачає необхідності в термінових діях, оскільки вважає достатніми близько 4 млрд євро, передбачених попереднім бюджетом на 2025 рік на військову допомогу Україні, і вказує на можливість використати наданий G7 кредит у розмірі 50 млрд доларів за рахунок надходжень від заморожених російських активів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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