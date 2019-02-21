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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Порошенко перед выборами поставит Тимошенко и Ляшко в языковой угол

17:34 21.02.2019 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

С приближением дня голосования парламент может превратиться в площадку для пиара всех против всех. Чтобы этого не произошло, депутатам предложат заняться языковым законом, не поддержать который оппозиционеры не смогут.

Как сообщили источники Depo.ua, в последние две сессионные недели перед выборами Верховная Рада наконец рассмотрит во втором чтении закон о языке, который ранее стал камнем преткновения для многих политсил.

Еще 4 октября 261 депутат поддержал законопроект №5670-д, полное название которого Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. У этого документа много соавторов из разных фракций, поэтому для удобства его называют еще законопроектом Николая Княжицкого, поскольку его фамилия стоит в списке авторов первойй.

Прохождение указанного документа столкнулось с трудностями, ведь у него были альтернативные законодательные инициативы: закон о языках в Украине авторства Ярослава Лесюка и группы депутатов, закон о функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине авторства преимущественно "свободовцев" и закон о государственном языке, первой среди авторов которого стоит депутат от "Самопомочи" Ирина Подоляк. Все эти законопроекты чем-то похожи, одни либеральные, другие более жесткие, однако общественные организации, которые требовали от Рады наконец принять языковой закон, в основном поддерживали именно документ №5670-д.

И когда началось обсуждение этого вопроса, оказалось, что без рейтингового голосования выбрать лучший из законопроектов не получится. В итоге законодательные предложения Лесюка и других поддержали 167 депутатов, "свободовцев" только 66, законопроект Подоляк обсуждался, но не голосовался, законопроект Княжицкого и группы соавторов в рейтинговом голосовании набрал 199 голосов. После чего началась эпопея с его поддержкой в первом чтении: сначала "за" было 202 депутата, после чего семь раз подряд спикер ставил вопрос о возвращении к рассмотрению, пока нардепы на это не согласились.

Главными противниками законопроекта №5670-д, на удивление, оказались не экс-"регионалы", а представители "Блока Петра Порошенко", которые настаивали на поддержке более симпатичного им закона Лесюка. И только после того, как в сессионном зале пришли к соглашению учесть несколько важных поправок к законопроекту Княжицкого и компании, он получил 261 голос "за". Поддержал документ и сам Ярослав Лесюк. А вот "свободовцы", видимо, обиделись и не голосовали. Против языкового закона были 26 народных избранников - 24 "оппоблоковца", бывший "регионал" Евгений Мураев и депутат из БПП Василий Брензович, который отстаивает интересы венгерской общины Закарпатья.

Что за закон

Кратко напомним основные позиции принятого законопроекта и ключевые поправки к нему. Он предлагает ввести разветвленную систему контроля за исполнением норм закона. В частности, создается Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая утверждает ее стандарты, правописание, терминологию, транскрибирование и транслитерацию, определяет требования к уровню владения государственным языком, ей "подведомственные" пособия и учебники, методику и порядок проверки уровня владения языком, она же утверждает образец сертификата об уровне знаний государственного языка. К ее функциям относится создание Терминологического центра украинского языка, который инициирует изменения в орфографии и работает над стандартами украинской терминологии в разных отраслях.

При правительственном уполномоченном по защите государственного языка действует служба в составе 27 языковых инспекторов. Кроме того, создается Центр украинского языка, который проводит экзамены и выдает государственный сертификат установленного образца на знание языка. А вот оппоненты обвиняли авторов документа в создании новых бюрократических органов, кое-кто пугал граждан языковыми инспекторами, которые, мол, будут ходить в кафе, рестораны и торговые точки, чтобы поймать за язык нарушителей закона. Хотя, на самом деле, это не будет задачей инспекторов. Зато группа поддержки закона о языках настаивала, что без системы контроля достичь желаемого результата не удастся.

Именно из-за декларативности эта группа критиковала законопроект Лесюка. Там, в частности, написано: "Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные и служебные лица, граждане, виновные в нарушении Закона Украины "О языках в Украине", несут административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины". Но какой конкретно орган будет контролировать соблюдение требований законодательства, непонятно.

Кроме того, этот законопроект достаточно лоялен к языкам национальных меньшинств. Так, в нем можно найти следующую инициативу: "В пределах сел, поселков, городов, определенных законами Украины местами распространения и использования языков коренных народов или национальных меньшинств Украины, если не менее чем треть их жителей относит себя к соответствующим коренным народам или национальным меньшинствам, административные услуги могут предоставляться на государственном языке или языках (языке) коренных народов или национальных меньшинств с учетом пожелания субъекта, который обращается за получением таких услуг". Таких "или" в документе хватает. По мнению его критиков, это существенно снизит темпы украинизации.

После принятия Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в парламенте признали, что поправок к нему может быть больше тысячи. В том числе и таких, которые касаются защиты языков национальных меньшинств. Здесь стоит упомянуть о конфликте с официальным Будапештом после принятия закона об образовании. Венгрия из-за этого до сих пор блокирует продвижение нашей страны в НАТО. Поэтому при обсуждении поправок в комитете речь шла о вариантах избежания повторения подобных конфликтных ситуаций и об уменьшении бюрократических органов.

К примеру, депутаты поддержали идею, что сертификационные экзамены под руководством Нацкомиссии по стандартам государственного языка будет принимать уже существующая структура - УЦОКО, подчиненная Минобразования, а сами экзамены будут составлять преимущественно те люди, которые приходят на государственные должности или в органы самоуправления впервые, либо иностранцы для получения гражданства или возможности работать в Украине. Также предполагается длительный переходный период для вступления в действие тех или иных норм.

После длительного обсуждения языковой законопроект фактически готов ко второму чтению. Однако, учитывая значительное количество поправок и необходимость их рассмотрения в сессионном зале, стоит ожидать горячих баталий. А это означает, что разбирательство обещает затянуться на день, а то и два. Подобные документы - это, к тому же, отличная возможность поиграть в патриотизм или, наоборот, в защитников национальных меньшинств. В то же время переносить голосование на после выборов также нет резона, важный законопроект и так залежался.

Кто на нем выиграет

По своей значимости языковой закон сопоставим с недавно поддержанными Верховной Радой изменениями в Конституцию относительно внешнеполитического курса государства на ЕС и НАТО. Их инициатором был президент Петр Порошенко. И, несмотря на предвыборную критику главы государства со стороны его конкурентов за президентский пост, фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко, "радикалов" Олега Ляшко и "Самопомочи" Андрея Садового отдали свои голоса за конституционные изменения. Хотя их представители и говорили о предвыборном пиаре Порошенко на теме НАТО и ЕС, но все же учли существенные потери для своих рейтингов в случае отказа от поддержки президентской инициативы.

Так же и с языковым законом. Язык наряду с армией и верой являются тремя основными посылами Порошенко к избирателям. Устроить в сессионном зале шум в связи с теми или иными нормами в законе фракции Тимошенко, Ляшко и Садового могут, однако даже блокирование парламентской трибуны сыграет против них. Следует, например, вспомнить, как провластные спикеры достаточно эффективно использовали против Тимошенко ее неголосование за ряд так называемых "антипутинских" законов, лепя на нее ярлык пророссийскости. Поэтому логично предположить, что и при голосовании за языковой закон названные политсилы будут вынуждены играть по правилам, установленным Банковой. Даже если им это очень не будет нравиться. А выиграть от этого, по ожиданиям, должен действующий президент. В аккурат к первому туру выборов. Уже сейчас Порошенко по многим опросам занимает вторую строчку, а Тимошенко, которую не так давно называли номером один, - третью. Выход во второй тур независимо от соперника является главной задачей президента сегодня. Принятие популярных решений и тактические победы над оппозицией пойдут ему только в плюс.

 

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