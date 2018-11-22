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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Отложенный Томос. О чем торгуются Константинополь, Филарет и УПЦ МП

17:25 22.11.2018 |

Политика

 Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Объединительный собор Православной церкви в Украине в очередной раз «перенесли». На декабрь. Его дату окончательно утвердит Синод епископов Вселенской церкви, который состоится в конце ноября.

В общем, очередной "удар" - после "зрады" поляков, сербов и католикоса всех армян, которые оказались "против нашей автокефалии", теперь еще и греки "переносят" все неизвестно насколько. Собор в декабре - это означает, что Томос вообще уже не в этом году...

Все это о том, что если кто-то хочет "зрады", то он ее обязательно найдет. Не в одном, так в другом. Взять хоть поляков, сербов и ни в чем не повинного католикоса, пойманного российскими СМИ за язык в Новосибирске - никто из них на самом деле ровным счетом ничего не говорил о "нашей автокефалии". Но кого интересует, что было на самом деле?

Так же как "наш Собор" никто никуда не "переносил". Его только "назначали" все, кому не лень. А тот единственный человек, который, действительно, мог его назначить - Вселенский патриарх - о каком-то более-менее определенном отрезке времени впервые сказал только теперь. Еще один случай "самообслуживания", как это было с "Томосом ко Дню крещения Руси", который "назначил" президент. Или с "автокефалией на Соборе в сентябре", которую анонсировали СМИ, повторившие чьи-то домыслы. И "Собор на 21 ноября" был назначен вбросом, по стилю напоминавшим темник.

Однако "перенос Собора" - это сюжет мимо которого пройти почти невозможно. Раз "переносят" (а перед этим "назначают"), значит - это кому-нибудь нужно. Московские и промосковские медиа имеют ответ на вопрос, "почему перенесли": потому что "наши стоят насмерть". Не получается, мол, у Порошенко обеспечить явку достаточного количества МП-шных епископов на Собор. Вот уже владык в СБУ вызывают, информационную войну развязали - в региональных СМИ наперебой публикуют материалы о том, кто из епископов чем владеет. Давление со стороны власти! Подвиг веры!

Помимо того, что власть - в частности, вызывая кого-либо для разговора в СБУ, - выполняет свои прямые функции, можно отметить, что мы все-таки живем в очень свободной стране. В которой у епископа над паствой, у руководства церкви над епископом значительно больше власти и полномочий, чем у государства над своими гражданами. В сане и без оного. Вот ведь управделами Киевской митрополии МП Антоний Паканич прямым текстом заявляет, что епископов, которые вздумают заигрывать с ПЦвУ и Фанаром, "будут наказывать". И ничего, никто не кричит про "давление митрополии на епископов". То ли дело обвинить в "давлении" Банковую. У нас действительно либеральная страна, в которой епископы могут не просто отвергнуть приглашение президента на встречу, но могут "вызвать" президента "к себе". Но когда епископа в полном соответствии закону вызывают в СБУ, объявить это "гонениями" и "стоянием в истине".

Этой свободой - или этой слабостью нашей власти, - как кому нравится, епископы Моспатриархата пользуются в полной мере. Они не боятся действовать против власти. Но не потому, что готовы "страдать" и "стоять в истине", а потому что твердо знают, что им за это ничего не будет. Они испытали власть на прочность еще в тот памятный день, когда митрополит Киевский и двое его сопровождающих отказались встать, чтобы почтить память погибших воинов АТО. А сейчас они и подавно ничего не боятся - они уверены, что власти Петра Порошенко остались считанные месяцы. "Стоять в истине" не только безопасно, но и недолго - ноги заболеть не успеют.

"Продержаться до выборов" - настолько очевидная "задача-минимум" для УПЦ МП, что поневоле возникает два вопроса: "зачем?" и "что потом?" На вопрос "зачем" отвечают, обычно, очень просто: УПЦ МП должна сохранить свое влияние на политический выбор паствы. Иными словами, прихожане должны проголосовать "как надо". Так, как они это делали, начиная с 2004 г. Тут у меня есть две новости. Одна плохая: церковная агитация за промосковского кандидата может сработать и в этот раз. Причем голосовать будут не только за "промосковского" кандидата - голосовать будут "против Томоса", что на данном этапе формирования автокефального невроза должно мобилизовать не только церковную, но и далекую от церкви публику. Посмотрим, кому - после изгнания Бойко - главный спонсор УПЦ МП Новинский подарит ярлык "против Томоса".

Вторая новость хорошая: все у них в этот раз - как в последний. С надрывами, "гонениями" и "стояниями".

"Что потом?" - вопрос не праздный. Можно проголосовать "против Томоса" на президентских выборах. Но Томос - это не имя. И его возможность воплотиться в жизнь не слишком зависит от того, проголосуют ли за него на выборах. Ситуация в украинской церкви уже изменилась в корне. Новый президент - если будет "противотомосный" - сможет "не поддержать" процесс, но он не сможет отменить то, что уже сделано. И справиться с уже сформированной общественной потребностью "в Томосе" он тоже вряд ли сможет. "Стоящим за истину" придется и дальше жить в условиях раскола - вернее, откола - Москвы и Константинополя. Не исключено, наблюдать за тем, как через линию церковного разделения постепенно перетекают люди, приходы и, может, даже епископы, не убоявшиеся "наказания". Время будет работать на украинский проект - в церкви, как и во многом другом.

Впрочем, украинскому церковному проекту все еще только предстоит сложиться. А тут тоже не все идет гладко. Во всяком случае ключевые игроки со стороны "национальных" церковных сил что-то тоже нервничают. В ход пошли пока осторожные, но уже совершенно отчетливые инъекции "греческой зрады". А не обманывает ли нас Константинополь? А не пытается ли он забрать или хотя бы преуменьшить нашу "перемогу"? А не стремится ли он просто отнять нас у Москвы, чтобы присоединить к себе? Пока патриарх Варфоломей не упускает случая повторить свое обещание автокефалии для украинской церкви, в украинском медиапространстве вынимают камешек за камешком из-под того здания Православной церкви в Украине, который он пытается построить. Потому что вдруг его проект нам не понравится? Тогда мы сможем его "завалить".

Проект уже начинает "не нравится". И называется как-то не так. И в патриархи, кажется, берут "не тех". Скупость официальной информации при невероятном уровне шума дает специфические эффекты. Которые выражаются преимущественно в самообмане. И еще большей невротизации ситуации.

Страсти не утихают вокруг фигуры будущего предстоятеля. Вернее, только одного кандидата - патриарха Филарета. Пойдет или не пойдет? Фанар "за" или "против"? Есть подозрение, что не пойдет - и это не его инициатива, а Фанара.

Ну чем не "зрада"? Которую поддержат многие сторонники автокефалии - необязательно представители УПЦ КП, - которые видят "победу" именно так: "национальная" церковь во главе с патриархом Филаретом. Это была бы звонкая пощечина Москве. Которой публика и ждет в "счастливом" финале. Если пощечины в финале не будет, пьесу можно будет освистать и потребовать вернуть деньги за билеты.

Насколько можно было понять позицию Фанар, в их планы пощечины вовсе не входят. Напротив, они бы хотели решить вопрос как можно более мирно. И без этого вот неудобного акцента на "национальном". Да и фигура патриарха Филарета не слишком "удобная" - "собратья" из промосковского лагеря уже дали понять, что "лидеров раскола" как не принимали, так и не примут.

Я не знаю, что думает обо всем этом лично патриарх Филарет в глубине души. Он таран огромной силы и суперстар. Но он еще и просто стар. И сам по себе он, возможно, готов был бы красиво уйти. Но кто же ему даст? За его пресловутыми "амбициями" стоит уже не столько сам патриарх, сколько те люди, которые поставили на него и его личную победу очень много. Его выигрыш - это в первую очередь их выигрыш. Кроме того, это было бы просто справедливо.

Но Константинополь, который в данный момент курирует наш автокефальный проект, имеет свои представления если не о справедливости, то о пользе делу. То представление о церкви как этнонациональном, "державницком" проекте, которое было сформировано патриархом Филаретом и УПЦ КП, не совпадает с представлениями Фанара. Здесь вообще не празднуют "национальных" церковных проектов. У греков тоже есть свои исторические травмы.

Кто-то решил, что пришло время на них сыграть. "Греки не хотят Филарета"? Значит, они не хотят украинской церкви. Они даже название нам навязывают какое-то посполитое. И со статусом не "патриархата", а "архиепископии". В общем, они просто хотят присоединить нас к своей империи, а нам тут без разницы, какая империя - Московская или Константинопольская.

Какова цель подобных "вбросов"? По всей видимости, оказать давление если не на Фанар, то хотя бы на Банковую. Президенту Порошенко, скорее всего, не сильно важно, кто получит Томос - патриарх Филарет и УПЦ КП, митрополит Симеон или еще кто-то из МП-шных епископов, или вообще кто-то из греков. Ему важен результат. Но без греков результата не будет. Не будет его и без Собора. А значит, не будет его без УПЦ КП - единственной структуры, которая гарантирует участие в Соборе почти полусотни епископов. Их интересами пренебрегать нельзя. А если попробуют - им есть, чем ответить.

Так что ничего особенного. Господа, пардон, владыки - торгуются. Кто чем может и как умеет.

И я бы в данном случае прислушалась к голосам со стороны УПЦ КП. Не потому, что это "справедливо" или "они правы". А потому, что в их силах многое расстроить. Если не для Константинополя - там могут подождать, - то для Петра Порошенко, у которого выборы на носу. Публика, возбужденная Томосом, - который стал для нее не церковной, а именно политической "перемогой", в чем немалая заслуга господина президента лично - не простит провала.

В данный момент это, пожалуй, самая большая проблема Фанара, Собора и будущей ПЦвУ: озабоченные своей потребностью в "перемогах", разогретая президентскими лозунгами "геть от Москвы", погруженная в целостный национальный миф публика не готова - а большая часть и просто не умеет - посмотреть на церковный проект как на христианский, во-первых, и уж только, во-вторых, - как на политический. Христианский проект предполагает универсализм. Под которым мы со своим специфическим историческим опытом и травмами сразу находим "происки империи". Не одной так другой.
 

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