ПриватБанк запускає унікальну послугу – валютообмін у АТМ-Recycler

Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.

* Цілодобовий доступ - обміняйте валюту, коли вам зручно.

* Без зайвих кроків - отримуйте готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку.

* Прозорі умови - використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок.

* Ліміти: до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.

Шукайте банкомати Recycler ПриватБанку, що приймають готівку, у вашому місті за посиланням, вибравши "Банкомати" → "Прийом готівки пачкою".