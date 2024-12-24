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ПриватБанк запускає унікальну послугу – валютообмін у АТМ-Recycler
09:42 24.12.2024 |
Вперше в Україні ви можете обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.
* Цілодобовий доступ - обміняйте валюту, коли вам зручно.
* Без зайвих кроків - отримуйте готівкові гривні одразу після операції, без зарахування на картку.
* Прозорі умови - використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок.
* Ліміти: до 1000 доларів США або 1000 євро за одну операцію.
Шукайте банкомати Recycler ПриватБанку, що приймають готівку, у вашому місті за посиланням, вибравши "Банкомати" → "Прийом готівки пачкою".
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