Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів

Україна пропонувала компенсацію для словаків на тлі припинення транзиту російського газу. Але словацький прем'єр Роберт Фіцо відмовився від такої пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що Україна бореться заради життя, а Фіцо бореться заради грошей і "навряд чи заради грошей для Словаччини". За словами Зеленського, тіньові домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним можуть передбачати торгівлю державними інтересами або ж роботу на власну кишеню.

"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків - саме для словаків - втрат від російського транзиту, і альтернатив щодо транзиту - будь-якого іншого газу, не російського, за запитом Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати з Єврокомісією", - додав Зеленський.

На думку українського президента, у Москві Фіцо "більш вигідно". І всі в Європі розуміють, з якої причини.

Зустріч Зеленського та Фіцо

Нагадаємо, минулого тижня глава української держави Володимир Зеленський відвідав Брюссель, де зустрівся з низкою лідерів країн Європи.

Зокрема, президент провів зустріч із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, де запевнив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Також глава української держави уточнив, що країна готова до транзиту іншого газу.

Після зустрічі Фіцо заявив, що Зеленський нібито пропонував йому 500 млн євро, якщо "Словаччина підтримає членство України в НАТО".

При цьому вчора, 22 грудня, Фіцо відвідав Москву, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.