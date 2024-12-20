Фінансові новини
- |
- 20.12.24
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
17:20 20.12.2024 |
Зовсім не так ми уявляли собі робота-поліцейського, але це вже сталося: робот Rotunbot RT-G, створений китайською компанією Logon Technology, вийшов на перше патрулювання у місті Веньчжоу (Wenzhou). Він має сферичну форму та великі гумові шини, що дозволяють долати перешкоди та навіть пересуватися водою. Він вміє користуватися нелетальною зброєю: викидати сітку та розпилювати сльозогінний газ для застосування проти правопорушників.
Робота створила Logon (Hangzhou) Technology Co., Ltd, що була заснована 12 грудня 2017 року (за два роки після виходу 7 епізоду "Зоряних війн", де було показано сферичного робота BB-8). Основним продуктом компанії є інтелектуальний сферичний робот Rotunbot RT-G, який має високі вимоги до професіонального використання - подолання перешкод, здатність витримувати удари з близької відстані без втрати функціональності, патрулювання, реагування на інциденти та навіть "боротьбу зі злочинцями" (хоча це не справжній "робокоп" і він не може застосуватися автономно, принаймні поки що).
Він важить 275 фунтів (124 кілограми) та здатен розвивати швидкість у 35 кілометрів на годину за дві секунди і витримувати удари до 4 тон. Rotunbot RT-G оснащений камерами зі штучним інтелектом, що дозволяє йому розпізнавати обличчя відомих злочинців та виявляти підозрілу поведінку. У разі необхідності робот може переслідувати правопорушників, використовуючи вбудований сіткомет для їх знерухомлення (в теорії, бо його ефективність викликає сумніви).
Поки що все це виглядає як експеримент - на відео робот патрулює вулиці міста разом з поліцейськими, але, з оглядом на полісмена з ноутбуком, що йде поряд, все це ще далеко до реального використання робота і має характер експериментальних випробувань. Проте на вулицях такий робот привертає увагу до себе і загалом ця історія показує Китай як країну, що розробляє та використовує найсучасніші вироби, в тому числі у галузі громадської безпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|56 нардепів попросили КСУ заборонити конкурси за участі міжнародників: чим це загрожує
ТОП-НОВИНИ
|Голова Представництва НАТО: Не слід витрачати час на розмови про російські ядерні загрози через брязкання зброєю з боку Путіна
|Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження для бізнесу
|Унаслідок кібератаки РФ витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено - Стефанішина
|Стефанішина про кібератаку на держреєстри: загрози втрати даних немає
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Литва передасть Україні обладнання із зупинених АЕС і ТЕС
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»
|Центральний банк Бразилії витратив 17 мільярдів доларів резервів, щоб підняти реал
|Росія на невизначений строк призупинила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»
|Попит на природний газ з боку американських експортерів вперше за 8 років знизився
|Візит спецпредставника Трампа до України вже готують, дата визначена, - МЗС
Бізнес
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA
|Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
|ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення