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Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»

Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»

 

Зовсім не так ми уявляли собі робота-поліцейського, але це вже сталося: робот Rotunbot RT-G, створений китайською компанією Logon Technology, вийшов на перше патрулювання у місті Веньчжоу (Wenzhou). Він має сферичну форму та великі гумові шини, що дозволяють долати перешкоди та навіть пересуватися водою. Він вміє користуватися нелетальною зброєю: викидати сітку та розпилювати сльозогінний газ для застосування проти правопорушників.


Робота створила Logon (Hangzhou) Technology Co., Ltd, що була заснована 12 грудня 2017 року (за два роки після виходу 7 епізоду "Зоряних війн", де було показано сферичного робота BB-8). Основним продуктом компанії є інтелектуальний сферичний робот Rotunbot RT-G, який має високі вимоги до професіонального використання - подолання перешкод, здатність витримувати удари з близької відстані без втрати функціональності, патрулювання, реагування на інциденти та навіть "боротьбу зі злочинцями" (хоча це не справжній "робокоп" і він не може застосуватися автономно, принаймні поки що).

Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»

 

Він важить 275 фунтів (124 кілограми) та здатен розвивати швидкість у 35 кілометрів на годину за дві секунди і витримувати удари до 4 тон. Rotunbot RT-G оснащений камерами зі штучним інтелектом, що дозволяє йому розпізнавати обличчя відомих злочинців та виявляти підозрілу поведінку. У разі необхідності робот може переслідувати правопорушників, використовуючи вбудований сіткомет для їх знерухомлення (в теорії, бо його ефективність викликає сумніви).

Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»

 

Поки що все це виглядає як експеримент - на відео робот патрулює вулиці міста разом з поліцейськими, але, з оглядом на полісмена з ноутбуком, що йде поряд, все це ще далеко до реального використання робота і має характер експериментальних випробувань. Проте на вулицях такий робот привертає увагу до себе і загалом ця історія показує Китай як країну, що розробляє та використовує найсучасніші вироби, в тому числі у галузі громадської безпеки.


Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»

 
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Китай
 

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