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АНАЛІТИКА

Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка

 

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що хотів би зберегти застосунок TikTok у США на деякий час, незважаючи на заплановану заборону, що має набрати чинності менш ніж через місяць.

На заході у Феніксі, штат Аризона, Трамп зазначив, що TikTok отримав величезний відгук із мільярдами переглядів, і висловив бажання залишити застосунок. У квітні 2024 року президент Джо Байден підписав законопроєкт, що вимагає від материнської компанії TikTok, ByteDance, продати застосунок до 19 січня наступного року, інакше він буде заборонений.

ByteDance оскаржує цей законопроєкт у суді, і Верховний суд погодився заслухати аргументи 10 січня. Трамп також зустрівся з генеральним директором TikTok і заявив, що у нього є "тепле місце" в серці для цього додатка. Незважаючи на це, залишається незрозумілим, як Трамп зможе скасувати заборону, з огляду на те, що він вступить на посаду тільки 20 січня.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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