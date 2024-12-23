Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що хотів би зберегти застосунок TikTok у США на деякий час, незважаючи на заплановану заборону, що має набрати чинності менш ніж через місяць.

На заході у Феніксі, штат Аризона, Трамп зазначив, що TikTok отримав величезний відгук із мільярдами переглядів, і висловив бажання залишити застосунок. У квітні 2024 року президент Джо Байден підписав законопроєкт, що вимагає від материнської компанії TikTok, ByteDance, продати застосунок до 19 січня наступного року, інакше він буде заборонений.

ByteDance оскаржує цей законопроєкт у суді, і Верховний суд погодився заслухати аргументи 10 січня. Трамп також зустрівся з генеральним директором TikTok і заявив, що у нього є "тепле місце" в серці для цього додатка. Незважаючи на це, залишається незрозумілим, як Трамп зможе скасувати заборону, з огляду на те, що він вступить на посаду тільки 20 січня.