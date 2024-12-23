Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
08:50 23.12.2024 |
Обраний президент Дональд Трамп заявив, що хотів би зберегти застосунок TikTok у США на деякий час, незважаючи на заплановану заборону, що має набрати чинності менш ніж через місяць.
На заході у Феніксі, штат Аризона, Трамп зазначив, що TikTok отримав величезний відгук із мільярдами переглядів, і висловив бажання залишити застосунок. У квітні 2024 року президент Джо Байден підписав законопроєкт, що вимагає від материнської компанії TikTok, ByteDance, продати застосунок до 19 січня наступного року, інакше він буде заборонений.
ByteDance оскаржує цей законопроєкт у суді, і Верховний суд погодився заслухати аргументи 10 січня. Трамп також зустрівся з генеральним директором TikTok і заявив, що у нього є "тепле місце" в серці для цього додатка. Незважаючи на це, залишається незрозумілим, як Трамп зможе скасувати заборону, з огляду на те, що він вступить на посаду тільки 20 січня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк
ТОП-НОВИНИ
|МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
|МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027 роках
|МВФ cхвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда
|FT: Трамп сказав Європі, що його адміністрація продовжить підтримку України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Кремлі кажуть, що "імпульсів" щодо зустрічі Трампа і Путіна поки не було
|Трамп не відмовився від ідеї купити Гренландію, вважає це абсолютною необхідністю
|Сеул і Вашингтон посилюють боротьбу з криптокрадіжками Пхеньяна
|Партія Фіцо втрачає популярність, його коаліційний партнер не дотягує до бар'єра
|Рютте розповів, що часто просив Зеленського припинити критикувати Шольца
|У Росії згорів склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн – ГУР
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
Бізнес
|Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
|Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино
|У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через загрозу нацбезпеці
|Конго подає кримінальні скарги проти Apple через «криваві” мінерали
|Ірландія оштрафувала Meta на 251 млн євро за витік даних із Facebook
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA