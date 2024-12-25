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Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
Кабінет міністрів вирішив автоматично продовжити на місяць діючі бронювання від мобілізації. Таке рішення ухвалили через кібератаку на державні реєстри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Як уточнили у відомстві, таке рішення уряду стосується тих бронювань, які були діючими станом на 19 грудня.
"Бронювання, надані Міністерством економіки або через портал "Дія", продовжуються автоматично на місяць, але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року", - сказано в повідомленні відомства.
У Мінекономіки роз'яснили, що, наприклад, якщо термін дії бронювання працівника закінчувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки - роботодавці зможуть його відновити після відновлення роботи реєстрів.
"Це рішення дає змогу військовозобов'язаним з діючим бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", - наголосив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Кібератака на реєстри
Нагадаємо, 19 грудня стало відомо про наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України.
Як зазначила віцепрем'єрка, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, атаку провели росіяни. Вони спробували порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Зокрема, у "Дії" перестала працювати послуга бронювання співробітників від мобілізації.
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