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Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
14:35 23.12.2024 |
Автомобільні компанії Nissan і Honda у понеділок, 23 грудня, підписали меморандум про взаєморозуміння для можливого об'єднання бізнесу шляхом створення спільної холдингової компанії.
Про це повідомляється в пресрелізі компаній.
Компанії планують завершити об'єднання до серпня 2026 року, коли буде створено новий холдинг. Honda як старший партнер матиме більший вплив у новій компанії. Вона призначатиме більшість директорів, а президент буде обраний серед кандидатів від Honda.
Зазначається, що акції нової компанії будуть торгуватися на Токійській біржі, тоді як Honda і Nissan проведуть делістинг. При цьому обидва бренди будуть збережені.
Створення холдингу дозволить компаніями стандартизувати платформи для автомобілів, інтегрувати дослідження і розробки, оптимізувати виробничі потужності, посилити конкурентоспроможність у ланцюжку постачання та створити сильну кадрову базу.
До Nissan і Honda може приєднатися Mitsubishi Motors, компанія ухвалить рішення про свою участь у цій бізнес-інтеграції до кінця січня 2025 року.
За словами Bloomberg, Це потенційно дуже значуща угода для японської автомобільної промисловості, оскільки вона може призвести до створення потужного альянсу трьох великих виробників. Холдинг буде конкурувати з Toyota Motor на внутрішньому ринку та китайськими виробниками, зокрема BYD і Geely, за кордоном.
Усі три японські компанії певною мірою стикаються з екзистенційною загрозою, спричиненою стрімким переходом глобальної автомобільної індустрії до електромобілів на акумуляторах і гібридних силових установок, а також відмовою від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
Директор Honda Тосіхіро Мібе підкреслив, що подібні зміни в автомобільній індустрії "трапляються раз на сто років".
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