Оновлена програма EFF з МВФ поповнилася трьома структурними маяками про НКЦПФР, НКРЕКП і Нацбанк

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками шостого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною, до якого додано три нові структурні маяки з термінами виконання з кінця січня до кінця жовтня наступного року.

Як наголошується в матеріалах Фонду, до кінця січня необхідно підготувати комплексну операційну стратегію для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з проведенням незалежного оцінювання роботи голови та членів комісії.

До кінця травня до Раду мають внести законопроєкт про критичний ризик третіх осіб у фінансовому секторі, а до кінця жовтня - завершити й опублікувати зовнішнє оцінювання Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із залученням Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Уточнюється, що НКЦПФР робить негайні кроки щодо впровадження ключових принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів IOSCO і заходів з управління потоками капіталу. Щоб прискорити проведення найважливіших реформ, Комісія запропонує реорганізаційну та операційну стратегію в консультації з міжнародними фінансовими інституціями (МФІ); оновить і впровадить Кодекс етики співробітників і в консультації з НБУ вживе заходів до кінця грудня 2024 року, щоб гармонізувати регулювання й обмеження на рух капіталу за операціями з цінними паперами у відповідність з тими, які застосовуються до банківських операцій.

Щодо другого нового структурного маяка, то Нацбанк підготує концептуальну записку щодо нагляду за критичним ризиком третіх осіб та операційної стійкості цифрових технологій до кінця лютого 2025 року, після чого розробить і подасть до парламенту законопроєкт у консультації з МФІ. Передбачається, що на організації, визначені як критичні треті сторони, поширюватимуться правила НБУ про відповідність і належну поведінку.

У випадку НКРЕКП йдеться про розробку та закріплення законом системи підзвітності, яка дасть змогу проводити регулярні зовнішні оцінки незалежності комісії та системи управління з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства за запитом кожні 2-3 роки. Першу таку зовнішню оцінку НКРЕКП буде завершено й опубліковано до жовтня 2025 року, що допоможе зміцнити незалежність і підзвітність енергетичного регулятора України. Крім того, процес відбору на вакансію члена НКРЕКП, що залишилася, має бути завершено прозорим і заснованим на заслугах чином відповідно до законодавства, йдеться в оновленому меморандумі.

Решту маяків збережено без змін, зокрема, наприкінці грудня спливає термін шести, з яких Україна вже виконала два: сформувала наглядову раду "Укренерго" з незалежними членами й ухвалила закон для реформи Рахункової палати.

До кінця року необхідно також підготувати основи оздоровлення банків і запровадити методологію оцінки ризиків у банківському секторі. Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний у ніч на суботу, виконання цих маяків здійснюється відповідно до графіка і терміни не будуть порушені.

Водночас ситуація зі ще двома маяками з терміном виконання до кінця року є гіршою, оскільки вони потребують ухвалення законів у Верховній Раді: внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу для надання Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) на вимогу екстрадиції та скасування так званих "правок Лозового", а також створення нового вищого адміністративного суду натомість ОАСК.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ у ніч на суботу затвердила 6-й перегляд відкритої в березні 2023 року програми EFF і виділила 7-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $9,8 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

Раніше в оновлену за підсумками 5-го перегляду програму на прохання України було внесено зміни до розкладу переглядів програми і траншів за їхніми підсумками. Якщо раніше вона передбачала тільки два перегляди на 2025 рік - на початку березня і наприкінці серпня з виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, то тепер у розкладі на наступний рік - чотири щоквартальні перегляди, як і цього року. Розмір 8-го траншу за підсумками 7-го перегляду в березні залишено незмінним - $917,5 млн, тоді як розмір наступних трьох траншів наступного року становить відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.