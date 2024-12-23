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АНАЛІТИКА

Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років

11:47 23.12.2024 |

Новини IT

 

Вчені з Університету Брістоля у Великій Британії розробили перший у світі прототип ядерної батареї, що використовує радіоактивний ізотоп вуглецю-14, укладений у штучний алмаз. Ця батарея може живити невеликі пристрої протягом тисяч років.

Вуглець-14 був обраний через його короткохвильове випромінювання, яке швидко поглинається будь-яким твердим матеріалом, що робить батарею безпечною. Батарея працює за принципом перетворення енергії радіоактивного розпаду на електрику, аналогічно тому, як сонячні панелі перетворюють світло на енергію. Один грам вуглецю-14 може виробляти 15 джоулів енергії на день.

Наприклад, стандартна лужна батарейка AA має більшу потужність, ніж ядерно-алмазна батарея в короткостроковій перспективі, але вона буде розряджена протягом 24 годин. Ядерно-алмазна батарея має значно триваліший термін служби. Напіврозпад вуглецю-14 становить 5730 років, що означає, що батарея зберігатиме половину своєї потужності навіть через тисячі років. Ця технологія може знайти застосування в медичних пристроях, космічних апаратах та інших сферах, де потрібне довгострокове енергопостачання без необхідності заміни батарей.
За матеріалами: gagadget.com
 

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