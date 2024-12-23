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Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
15:19 23.12.2024 |
Google представила нову функцію виявлення шахрайства з використанням штучного інтелекту в останній версії Chrome Canary.
Ця система працює безпосередньо на вашому пристрої, забезпечуючи захист конфіденційності, аналізуючи вебсторінки на наявність потенційних загроз. Підхід на місці означає, що ваші дані про перегляд не надсилаються на зовнішні сервери, а залишаються на комп'ютері.
Нова функція, яка отримала назву "Client Side Detection Brand and Intent for Scam Detection", використовує потужні мовні моделі для аналізу вебсторінок на пристроях Windows, Mac і Linux. Це схоже на нещодавнє оновлення Microsoft Edge, яке має функцію "scareware blocker", але Chrome автоматично включить цю опцію при офіційному запуску.
Цей захист з'являється на фоні зростання онлайн-загроз. Згідно з доповіддю Microsoft Digital Defense, щодня здійснюється понад 600 мільйонів атак від кіберзлочинців і навіть державних організацій. Раніше цього року Chrome почав попереджати користувачів про підозрілі завантаження, виводячи повноекранні попередження.
Окрім безпеки, Google також додає інші функції на базі ШІ, зокрема можливість перегляду відгуків на сайтах, таких як Trustpilot. Щоб випробувати нову функцію виявлення шахрайства, потрібно оновити Chrome Canary і увімкнути відповідні налаштування в chrome://flags.
Microsoft повідомила, що російська хакерська група Nobelium проникла в її корпоративну мережу та отримала доступ до електронних листів керівників компанії протягом майже місяця. Це змусило генерального директора Microsoft, Сатью Наделлу, зробити безпеку пріоритетом номер один для компанії.
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