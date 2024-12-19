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Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту
15:59 19.12.2024 |
Голосовий асистент MBUX в автомобілях Mercedes-Benz отримує покращення завдяки розширеним можливостям ШІ. Користувачі зможуть отримувати відповіді на будь-які загальні запитання за допомогою ChatGPT та Bing.
Нові функції працюватиме на базі сервісів Microsoft Azure OpenAI Service, надаючи користувачам відповіді на загальні запитання - від попкультури до географії, науки, здоров'я та історії. З голосовим асистентом можна буде вільно спілкуватися, щоб отримувати ще більше інформації.
Водії та пасажири автомобілів Mercedes зможуть активувати нову функцію голосового асистента за командою "Хей, Мерседес" або натиснувши спеціальну кнопку на кермі.
Система зберігатиме історію розмови протягом однієї години, що дозволить користувачам ставити додаткові уточнювальні запитання щодо попередніх тем. Нова функція буде доступна як безплатне оновлення для понад 3 мільйонів авто Mercedes, що оснащені системою MBUX.
Наразі асистент підтримує лише німецьку та англійську мови, але користувачі з інших регіонів зможуть змінити мову системи для доступу до нових функцій. Підтримка інших мов буде додана пізніше.
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