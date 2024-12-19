Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту

15:59 19.12.2024 |

Транспорт

Голосовий асистент Mercedes отримав розширені функції штучного інтелекту

 

Голосовий асистент MBUX в автомобілях Mercedes-Benz отримує покращення завдяки розширеним можливостям ШІ. Користувачі зможуть отримувати відповіді на будь-які загальні запитання за допомогою ChatGPT та Bing.

Нові функції працюватиме на базі сервісів Microsoft Azure OpenAI Service, надаючи користувачам відповіді на загальні запитання - від попкультури до географії, науки, здоров'я та історії. З голосовим асистентом можна буде вільно спілкуватися, щоб отримувати ще більше інформації.

Водії та пасажири автомобілів Mercedes зможуть активувати нову функцію голосового асистента за командою "Хей, Мерседес" або натиснувши спеціальну кнопку на кермі.

Система зберігатиме історію розмови протягом однієї години, що дозволить користувачам ставити додаткові уточнювальні запитання щодо попередніх тем. Нова функція буде доступна як безплатне оновлення для понад 3 мільйонів авто Mercedes, що оснащені системою MBUX.

Наразі асистент підтримує лише німецьку та англійську мови, але користувачі з інших регіонів зможуть змінити мову системи для доступу до нових функцій. Підтримка інших мов буде додана пізніше.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6048  0,08 0,19 42,2292  0,11 0,25
EUR 43,5300  0,19 0,45 44,2820  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9300  0,05 0,11 41,9500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес