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АНАЛІТИКА

У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр

15:51 18.12.2024 |

Економіка, Новини IT

У Києві відкрили другий у світі GovTech-центр

 

Всесвітній економічний форум відкрив у Києві Центр глобальних урядових технологій (Global Government Technology Centre, GGTC Kyiv), який став другим у світі GovTech-центром після Берліна.

Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«GovTech-центр обʼєднає уряд, бізнес, стартапи та науковців, щоб шукати нові цифрові рішення й створювати спільні проєкти з міжнародними партнерами, обмінюватися досвідом», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що GovTech-центр стане майданчиком для відстежування глобальних трендів GovTech та проведення досліджень і аналізу. Також він сприятиме пошуку партнерів з треку розвитку інновацій - AI, EdTech, Defense Tech, Semiconductors, BioTech, Green Tech, AUV.

Також тут навчатимуться лідери державного сектору з адаптації новітніх технологій, наприклад штучного інтелекту. У партнерстві із CDTO Campus центр створить простір, де лідери зможуть тестувати й упроваджувати цифрові рішення

Очікується, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами українські стартапи зможуть обмінюватися досвідом і прискорювати цифрові реформи в державному секторі по всьому світі.

«Центр в Україні підтримуватиме наші глобальні зусилля, спрямовані на розкриття величезного потенціалу цифрових технологій, щоб покращувати державні послуги та створювати нові можливості. Він стане каталізатором співпраці між державним та приватним секторами, сприяючи розвитку цифрових технологій та інновацій у такий критичний для України та Європи час», - зазначив керівний директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек.

За інформацією Федорова, GGTC Kyiv очолила соціальна підприємиця Зоя Литвин.

Центр створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України в межах Програми EGAP, що виконує Фонд Східна Європа коштом Швейцарії.
 

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