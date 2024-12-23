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МВФ прогнозує завершення війни наприкінці 2025 або у 2026 році
Оновлений базовий сценарій МВФ щодо України передбачає закінчення війни наприкінці 2025 року, тоді як негативний сценарій передбачає її завершення у середині 2026 року.
Про це йдеться у шостому перегляді в рамках Механізму розширеного фінансування МВФ.
Базовий сценарій розвитку подій в Україні продовжує припускає, що війна Росії проти України завершиться наприкінці 2025 року.
У своєму шостому звіті МВФ зазначає, що зростання реального ВВП у 2024 році досягло 4% у річному вимірі, що на 1 в.п. більше, ніж у п'ятому огляді.
При цьому економічні наслідки дефіциту електроенергії взимку можуть бути слабшими, ніж очікувалось раніше. Це повʼязано із інвестиціям бізнесу у власні генеруючі потужності, зростанню потенціалу для імпорту з Європи та зусиллям з ремонту та встановлення додаткових генеруючих потужностей та розподільчих мереж.
Інфляцію на кінець року було переглянуто в бік підвищення на 1 в. п. до 10%, насамперед через подальший тиск з боку прискорення зростання цін на сирі продукти харчування, що також вплинуло на основні продовольчі товари, а також через амортизацію попередніх періодів, зростання заробітних плат та цін на енергоносії.
Прогноз зростання реального ВВП залишається без змін на рівні 2,5-3,5% у 2025 році. Це повʼязано із вищим потенціалом від прискорення ремонту енергетичних потужностей у 2024 році та введення нових потужностей у 2025 році, які однак, будуть нівельовані наслідками більш жорсткого ринку праці, що сприятиме вищому зростанню доходів та споживання на тлі послаблення цінового тиску.
Середню інфляцію було переглянуто в бік підвищення відносно минулого звіту МВФ на 1,3 в.п. до 10,3%.
Негативний сценарій від МВФ передбачає довшу війну, яка завершиться у середині 2026 року.
Сценарій передбачає триваліший та інтенсивніший шок для економічної активності, бюджетних потреб та платіжного балансу порівняно з базовим сценарієм, з відповідними наслідками для макроекономічної політики.
Загальний дефіцит зовнішнього фінансування за погіршеного сценарію становить 177,2 млрд дол США порівняно з 148 млрд дол США за базового сценарію.
Негативний сценарій також передбачає скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням; вищу та стійкішу інфляцію; погіршення балансу поточного рахунку без урахування грантів; міжнародні резерви залишатимуться нижчими за 100% за критерієм ARA до 2027 року; загальний дефіцит без урахування грантів, який залишатиметься вищим за 20% до 2026 року.
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