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OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
17:45 20.12.2024 |
Американський ШІ-стартап OpenAI відкрив доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search усім користувачам, пише Barron's.
Раніше він був доступний тільки передплатникам.
"По суті ми просто покращуємо відомий вам досвід роботи з ChatGPT за рахунок актуальної інформації з інтернету", - сказав відповідальний за продукт ChatGPT Search Адам Фрай, оголошуючи про розширення доступу.
За даними опитування Evercore, 8% американських користувачів шукають інформацію в інтернеті через ChatGPT. Щотижня чат-ботом користуються понад 300 млн осіб.
Google, що входить до Alphabet Inc. і домінує на ринку інтернет-пошуку, минулого тижня випустила другу версію ШІ-моделі Gemini і наступного року планує інтегрувати її у свою пошукову систему.
Цього тижня Alphabet випустила оновлені версії інструментів автоматизованого створення відео та зображень. За її словами, люди, які їх оцінювали, поставили створені цими рішеннями відео вище за результати роботи сторонніх моделей, включно з Sora від OpenAI.
OpenAI минулого тижня відкрила доступ до Sora користувачам ChatGPT із платною передплатою, а на початку грудня стало відомо, що компанія розглядає можливість впровадження в АІ-продукти реклами.
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