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Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard
15:26 23.12.2024 |
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Туди увійшли системи ППО IRIS-T, а також 2 пускові установки до Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.
Що увійшло до пакета допомоги
* 15 танків Leopard 1 A5:
* 2 зенітні самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;
* 30 бронеавто MRAP з протимінним захистом;
* самохідна гаубиця PzH 2000;
* 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
* 7 десантних джипів Caracal;
* ЗРК IRIS-T SLM з ракетами;
* ЗРК IRIS-T SLS;
* 2 пускові установки Patriot;
* 2 радари TRML-4D;
* боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
* 30 БПЛА Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
* 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
* 45 дайвінг-скутерів;
* 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
* 120 гранатометів GMW,
* 200 кулеметів MG4,
* 420 гвинтівок MK 556,
* 80 снайперських гвинтівок HLR 338,
* 100 гвинтівок CR 308;
* 52 000 снарядів 155 мм,
* керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
* 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
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