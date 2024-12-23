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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: IRIS-Т, Patriot, Gepard та Leopard

 

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Туди увійшли системи ППО IRIS-T, а також 2 пускові установки до Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони ФРН.

Що увійшло до пакета допомоги

* 15 танків Leopard 1 A5:

* 2 зенітні самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;

* 30 бронеавто MRAP з протимінним захистом;

* самохідна гаубиця PzH 2000;

* 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

* 7 десантних джипів Caracal;

* ЗРК IRIS-T SLM з ракетами;

* ЗРК IRIS-T SLS;

* 2 пускові установки Patriot;

* 2 радари TRML-4D;

* боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

* 30 БПЛА Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

* 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

* 45 дайвінг-скутерів;

* 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

* 120 гранатометів GMW,

* 200 кулеметів MG4,

* 420 гвинтівок MK 556,

* 80 снайперських гвинтівок HLR 338,

* 100 гвинтівок CR 308;

* 52 000 снарядів 155 мм,

* керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

* 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
 

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