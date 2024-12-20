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Майбутнє геймінгу: Sony та AMD об’єднуються для впровадження штучного інтелекту в ігри
23:31 19.12.2024 |
Марк Черні, головний архітектор PlayStation 5 та PS5 Pro, оголосив про початок поглибленої співпраці між Sony та AMD у сфері технологій машинного навчання для відеоігор. Проєкт отримав кодову назву «Amethyst», поєднуючи червоний колір AMD та синій PlayStation.
Компанії вже мають успішний досвід співпраці - графічні процесори PS5 та PS5 Pro базуються на архітектурі AMD RDNA 2. У PS5 Pro впровадили технологію PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) для покращення чіткості зображення та частоти кадрів.
Sony представила 37-хвилинну презентацію, де Черні розповів про технічні аспекти PS5 Pro та багаторічний проєкт з AMD. Компанії визначили два основні напрями розвитку:
* Перший - створення досконалішої архітектури для машинного навчання, яка зможе ефективно опрацьовувати легкі згорткові нейронні мережі для ігрової графіки.
* Другий напрям - розробка високоякісних згорткових нейромереж для графіки. Обидві компанії зможуть використовувати ці архітектури та стратегії навчання для покращення візуального складника ігор та розширення можливостей трасування променів.
«Amethyst не обмежується лише технологіями для PlayStation. Ми прагнемо підтримувати широке впровадження машинного навчання на різних пристроях», - підкреслив Черні в інтерв'ю IGN.
Результати співпраці можуть з'явитися у наступному поколінні консолей PlayStation. За словами Черні, розробка нової консолі зазвичай триває приблизно чотири роки. Утім, він ухилився від прямої відповіді щодо термінів появи потенційної PS6 в інтерв'ю IGN.
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