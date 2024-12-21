Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки

Акціонери Intel з LR Trust позивається до колишнього та нинішнього керівників компанії щодо політики керування Intel Foundry і хоче відсудити сотні мільйонів доларів.

Позов звинувачує Пета Гелсінгера, колишнього CEO Intel, та Девіда Зінснера, тимчасового co-CEO та фінансового директора, у неналежному управлінні, оманливому розкритті інформації щодо їхніх компенсацій та прибутків компанії. Серед перерахованих вимог позивач вимагає відшкодування повної суми заробітної платні Гелсінгера у розмірі $207 млн за час його перебування на посаді у 2021, 2022 та 2023 роках, яку потім буде повернуто Intel.

Позивач заявляє, що Пет Гелсінгер та Девід Зінснер не повідомляли про низьку продуктивність підрозділу Intel Foundry. Intel не розкрила критичні ризики, керівники та члени правління робили оманливі заяви щодо потенціалу зростання Intel Foundry Services (IFS), приховуючи значні операційні втрати та зниження внутрішнього доходу.

LR Trust стверджує, що Intel спотворювала фінансовий стан та результати діяльності IFS і публікувала суттєво неправдиві та оманливі публічні заяви щодо економії коштів, операційної ефективності та прибутковості. Виробничий підрозділ Intel втратив $7 млрд лише у 2023 році, а у 2024 році збитки зросли, оскільки компанія збільшила витрати на нові фабрики.

Позов вимагає компенсації ймовірної шкоди, завданої самій компанії. У разі успіху збитки будуть виплачені Intel, а не LR Trust або окремим акціонерам, та покращать фінансовий стан компанії. Можливий непрямий виграш LR Trust полягає у покращенні в результаті виплат його становища як довгострокового акціонера Intel.

Позов каже, що Пет Гелсінгер і Девід Зінснер отримували значну компенсацію, включаючи зарплати, винагороди за акції та бонуси, протягом періоду передбачуваного неналежного управління та фінансових зловживань. У зв'язку з цим позивачі вимагають відшкодування збитків, а також судових витрат.