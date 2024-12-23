МВФ прогнозує відчутне покращення ВВП України у 2026-2027 роках

Міжнародний валютний фонд підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року та 2,5-3,5% - наступного та водночас спрогнозував відчутне покращення цього показника в 2026-2027 роках.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ за результатами завершення шостого перегляду програми EFF для України, передає Укрінформ.

Так, у таблиці, наведеній Фондом щодо економічних показників України, вказується, що реальний ВВП цьогоріч може досягти 4% зі зниженням до 2,5-3,5% наступного року.

«Економічне зростання у 2024 році було покращено завдяки більшій, ніж очікувалося, стійкості до енергетичних шоків. Однак у 2025 році очікується уповільнення через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив Росії на енергетичну інфраструктуру України та поточну невизначеність щодо війни»,- пояснили у Фонді.

При цьому зазначається, що останнім часом в Україні спостерігається зростання інфляції - в основному через ціни на продукти харчування, у той час як інфляційні очікування залишаються на стабільному рівні.

Вказується також на те, що уряду вдалося зберегти адекватні резерви за рахунок продовження партнерами суттєвої зовнішньої підтримки. Загалом прогноз залишається «надзвичайно невизначеним» через війну, зазначили у Фонді.

Проте у МВФ очікують, що зростання ВВП України в 2026-2027 роках відчутно збільшиться - до 5,3% та 4,5% відповідно. Причому база таких розрахунків не деталізується.

Водночас у Фонді позитивно оцінили недавнє посилення монетарної політики в Україні та готовність НБУ вжити подальших заходів у разі погіршення інфляційних очікувань. «Забезпечення гнучкості обмінного курсу допоможе посилити стійкість економіки до зовнішніх шоків, зберігаючи при цьому резерви», - зауважили у МВФ.

Очевидно, через це в таблиці прогнозованих показників Фонд не вказує курсу гривні до долара за результатами поточного й наступних років. Зазначається лише, що в 2023 році середній курс становив 38 гривень за 1 долар США.

«Фінансовий сектор (України - ред.) залишається стабільним, але з огляду на підвищені ризики потрібна пильність. Необхідно підтримувати прогрес у посиленні санації банків та нагляду на основі оцінки ризиків, систем стрес-тестування та планування на випадок надзвичайних ситуацій»,- підкреслили у МВФ.

У Фонді вкотре наголосили на необхідності збереження імпульсу реформ у боротьбі з корупцією та у сфері врядування. Зокрема, підкресливши, що владі «необхідно просуватися у створенні нового суду з публічних спорів та внести зміни до кримінально-процесуального кодексу».