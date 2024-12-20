Користувачі в США можуть телефонувати до ChatGPT на 1-800-ChatGPT, щоб отримати відповіді без мережі

OpenAI представила нову функцію для користувачів США: тепер можна дзвонити або надсилати SMS на номер 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478), щоб отримати відповіді від ChatGPT.

Ця новинка була анонсована в рамках заходу OpenAI, який триває 12 днів.

Номер 1-800-ChatGPT призначений для ситуацій, коли немає доступу до інтернету, але є мобільний зв'язок. За допомогою цієї функції ChatGPT надає голосові відповіді на запитання, а також підтримує стаціонарні телефони. Окрім цього, користувачі можуть надсилати повідомлення через WhatsApp, однак наразі не підтримуються зображення чи відео.





Будь-який номер телефону в США може зв'язатися з ChatGPT і отримати 15 хвилин безкоштовного часу для відповіді без необхідності мати акаунт OpenAI. Для продовження дзвінків потрібно завантажити додаток і створити акаунт.

Ця функція є експериментальною, і в майбутньому доступність та умови можуть змінюватися.