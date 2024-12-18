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АНАЛІТИКА

Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино

17:46 18.12.2024 |

Бізнес

 

Діти з акаунтами в Roblox мали змогу грати в казино, використовуючи внутрішньоігрову валюту для ставок. Щонайменше вісім сайтів дозволяли неповнолітнім брати участь в азартних іграх, таких як слоти та блекджек. Про це стало відомо з розслідування Sky News.

Ставки робилися завдяки Robux, внутрішньоігровій валюті яку можна купувати за реальні гроші (400 Robux коштують $4,99). Якщо користувачі вигравали, вони могли отримати винагороду у вигляді криптовалюти, яку пізніше конвертували у реальні гроші.

Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино

 

Roblox - одна з найпопулярніших ігор у світі, особливо серед дітей, з понад 80 мільйонами користувачів щодня. Популярні казино-сайти використовували цю популярність, залучаючи мільйони відвідувачів щомісяця. У деяких випадках неповнолітні гравці втрачали сотні тисяч фунтів стерлінгів.

Один користувач, ім'я якого не розкривається, але який згадується як Роберт, почав грати в азартні ігри через Roblox у 14 років і програв понад 15 мільйонів Robux (150 тисяч фунтів стерлінгів). Він пізніше зізнався, що навіть не підозрював, що те, чим він займається, є нелегальним, і не мав уявлення про азартні ігри.

Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино

 

Розслідування Sky News висвітлює три найбільші нелегальні казино - BloxFlip, Bloxmoon та RBLXWild. Усі ці сайти були закриті після того, як видання повідомило про них комісії з азартних ігор Великобританії, яка негайно розпочала своє розслідування.

Згідно з розслідуванням, в одному з цих казино, Bloxmoon, гравці Roblox втратили загалом $11,4 мільйона протягом двох років. Ці дані також включають ставки, зроблені з липня 2024 року на RBLXWild, яке Bloxmoon придбало приблизно в цей час.

Акаунти Roblox використовували, щоб затягнути дітей в азартні ігри та казино

 
Між квітнем та жовтнем 2024 року було зроблено ставок загальною сумою $22,3 мільйона. Власники казино заробили $2,2 мільйона та виплатили лише $20,1 мільйона виграшів. В середньому у день у казино заробляло близько $10 тисяч. Заробіток інших казино міг бути ще більшим, зокрема найпопулярніший сайт BloxFlip щомісяця збирає 2,7 мільйона користувачів.

Багато користувачів Roblox, які програвали тисячі фунтів у різних азартних іграх, були неповнолітніми. Як розповідає видання, власники казино про це чудово знали. На відповідних серверах у Discord, де були присутні власники чи менеджери казино, гравці без проблем розкривали те, що вони є неповнолітніми й продовжували закидати тисячі фунтів в ігри.

Тепер батьки п'ятьох дітей, які користувалися цими казино, подали позов проти Roblox. Судовий процес було розпочато в серпні 2023 року в США, але тільки у вересні 2024 року суд надав дозвіл продовжити розгляд справи, постановивши, що Roblox має відповісти на звинувачення батьків у недбалості.

У судовій заяві повідомляється, що компанія була обізнана про нелегальні казино щонайменше з квітня 2022 року, коли зверталася до хостингових провайдерів з проханням заблокувати нелегальні сайти. Проте Roblox розпочала судовий процес проти цих вебсайтів лише у жовтні 2024 року. Компанія заперечує будь-які протиправні дії та заявляє, що "використовує кілька методів для виявлення та видалення облікових записів ботів", пов'язаних із сайтами азартних ігор.
За матеріалами: mezha.media
 

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