У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії

У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню енергії від вітру.

Увечері у вівторок, 17 грудня, у Північній Ірландії та Шотландії було зафіксовано пік вироблення вітрової енергії, що призвело до зниження цін на електроенергію до від'ємних значень. Національний системний оператор повідомив, що вироблення енергії вітру сягнуло рекордного рівня в 22,4 гігавата, що забезпечило понад 68% електроенергії країни.

У результаті, з 5:30 до 6:30 ранку в середу півгодинна ціна впала до -6,57 фунта за мегават-годину. Ця подія підкреслює важливу роль вітру в підтримці енергопостачання країни у святковий сезон, як повідомляє Ден МакГрейл (Dan McGrail), виконавчий директор RenewableUK.

Цього року від'ємні ціни на енергоносії були зафіксовані у Великій Британії протягом 131 години, що на 45 годин більше, ніж у 2023 році. Вітер став найбільшим джерелом енергії у Великій Британії з січня по вересень 2024 року.